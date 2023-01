Julieta Ortega: "Hacer temporada con Ana María Picchio es como tener a mi mamá arriba del escenario"

Julieta Ortega volvió a Mar del Plata después de muchos años para protagonizar la obra de teatro Perdida Mente, de José María Muscari, que además de posicionarse como uno de los éxitos de la temporada -a cuatro días de su estreno agregaron funciones- se trata también de su primer trabajo con su madrina, Ana María Picchio, con quien la une una relación muy estrecha.

"Hacer temporada con Ana María es como tener a mi mamá arriba del escenario. No habíamos trabajado nunca juntas, una vez hicimos un piloto y en otra ocasión, cuando hice mi primer protagónico en cine la llamaron para que participe de una escena pero ni nos cruzamos. Tenemos una relación familiar indefinible", valoró la actriz, en diálogo con MDZ.

Sobre la rutina que compartirán hasta marzo, consideró que trabajar juntas "es divino y un quilombo, porque a la hora de pelearte te vas a pelear primero con el familiar y no con las personas que conocés menos; hay una cosa de impunidad que uno tiene con los que están más cerquita". "Nos reímos, a veces, de solo mirarnos", agregó.

"Ella me habla y es una sensación muy rara, como que nada malo puede pasarte cuando tenés a un ser querido tan cerca", sostuvo Julieta sobre Ana María, a quien homenajeó en su libro infantil "Un año con Amanda", cuando incluyó un cuadro que dice "su madrina la lleva seguido al teatro" y cuenta las primeras veces que la cuidó. En dicha publicación hay una anécdota que tiene a la ciudad balnearia como protagonista de un show de verano de "Palito" Ortega, cuando ella no quiso quedarse dormida sin ver a su papá y la llevaron hasta el lugar donde estaba brindando su concierto.

Con seis días de funciones, la actriz alterna sus mañanas y tardes entre el yoga, el gimnasio y las caminatas. "Estoy en un hotel de Playa Grande y me gusta salir a descubrir la ciudad, que es otra a la que conocí, soy muy curiosa y noto que hay una explosión de la gastronomía. Me encanta el café de especialidad y suelo salir a conocer muchos barcitos".

La admiración de Julieta Ortega por José María Muscari

"Hay un lenguaje y un sello Muscari en el texto, porque es un director que trabaja con la actualidad. Él va a todas las funciones nuestras y las de Sex, que es su otra obra en cartelera, toma nota todo el tiempo y se le ocurren nuevos chistes. Eso hace que sea una obra viva", valoró sobre el dramaturgo.

Algunos de los chistes tienen un guiño marplatense: "En un momento a mi personaje le decían 'Sos la Paris Hilton del conurbano' y ahora es 'de la rambla', porque entendemos que hay gente de todo el país que nos viene a ver y es más fácil que puedan empatizar con esos lugares".

Julieta y Leonor Benedetto decidieron alojarse en un hotel, mientras que el resto del elenco se instaló en un apart hotel y comparten muchas de las cenas, a las que se suma con frecuencia el director. "He caminado con Charly García, con gente muy famosa a mi lado, y nunca se dieron tanto vuelta como está pasando ahora con José. Lo saludan con cariño y mucho respeto. Cuando vamos al lado suyo, nosotras no existimos", graficó.

El mensaje de la obra

Perdida Mente presenta a una Jueza de la Nación siente que su mente no funciona muy bien últimamente, por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda.

Así, se reúnen: su hija, con la que se sacan chispas; su hermana, con la que no se ponen de acuerdo; su abogada y amiga, con la que suelen discutir; y su mucama de toda vida, su verdadero apoyo.

La obra se hace preguntas: ¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Cuánto afectan tus emociones a tus actos de cada día? ¿Qué hay que hacer para poner el cerebro en off?

Para la protagonista, se trata de "un tema duro, incómodo, pero que es abordado con el humor de forma inteligente" y manifestó que "de eso se trata la vida, porque en la vida, en la muerte y hasta en las tragedias puede habitar el humor".

En sintonía, enumeró que también habla "de la familia, del dinero, de los celos y las envidias familiares, del desamparo, de la memoria en relación a las emociones".

Días, horarios y precios para ver Perdida Mente en Mar del Plata

La obra se presenta en el Teatro Atlas martes, jueves y sábados a las 20:30 y 22:30 y miércoles, viernes y domingos a las 21:30.

Protagonizada por Julieta Ortega, Ana María Picchio, Patricia Sosa, Leonor Benedetto y Karina K, la comedia colmó la sala en sus primeras tres noches y además recibió la visita de las "Brujas" Moria Casán y Nora Cárpena, que al igual que el público aplaudieron de pie a las actrices tras una hora y media de risas y emoción.

Las entradas están a $4.500 y se consiguen a través de este link.