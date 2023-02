La nueva marca de rating que dejó la salida de Ariel de Gran Hermano

Cada vez estamos más cerca de conocer al nuevo ganador de Gran Hermano. Este domingo, un nuevo participante abandonó la casa más famosa de Telefe y sorprendió la nueva marca de rating que dejó la gala de eliminación.

Estaban nominados Ariel, Nacho, Marcos y Julieta. A Alfa lo había salvado Camila, la líder de la semana. "Yo quiero seguir acá. Estoy bien, disfrutando. No tengo nada que reprocharme como jugador", dijo Ariel al comienzo de la emisión. Nacho indicó que estaba "tranquilo" y tenía "muchas ganas de seguir".

Por su parte, Marcos manifestó: "Estoy ansioso. Los domingos hay mucha tensión y eso se siente en la casa. Tratando de estar tranquilo y disfrutar.

Y Julieta, sumó: "Me late el corazón. Soy súper ansiosa... Pero estoy tranquila con todo lo que demostré acá, no me arrepiento de nada. Siento que soy la misma desde el primer día. Tengo muchas ganas de quedarme y seguir jugando".

El primero en quedar afuera de la placa fue el salteño y le siguió el otro joven de la casa. El mano a mano se dio entre la actriz y el hermanito de Berazategui. Por decisión de la gente, Ariel debió abandonar la competencia con el 55,21% de los votos. Apenas supo la decisión del público, se levantó, agarró su valija y rápidamente quiso salir por la puerta grande.

La gala de eliminación fue una de las más vistas y marcó un nuevo récord para Telefe. El canal de las tres bochas tocó los 24,5 puntos de rating.