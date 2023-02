El verdadero motivo de Cinthia Fernández para no volver con Martín Baclini

Durante años se pasearon por la pantalla y protagonizaron una historia de amor televisada, como una especie de novela, que atrapó el interés de millones. No obstante, Cinthia Fernández y Martín Baclini rompieron su noviazgo y nunca terminaron de especificar los motivos de esa decisión.

Con el transcurso del tiempo, casi cuatro años de la separación, la mediática y el rosarino siempre se exhibieron muy cariñosos a pesar de no caminar de la mano por la vida. De hecho, el empresario visitó con cierta frecuencia el hogar de la bailarina.

Así como la morocha le prodigó cientos de mensajes positivos en sus redes sociales, ese canal que utiliza para facturar y armar un reality de su cotidianidad. Incluso, Cinthia ha publicado en más de una ocasión que le encantaría regresar con Martín.

Por esa buena vibra, esos conceptos amorosos, los usuarios se preguntan una y mil veces cuál es el problema, qué falta entre Fernández y Baclini para una reconciliación. Un misterio que rondaba en el aire y que persigue a sol y sombra a la bailarina.

Finalmente, Cinthia tomó el toro por las astas y contó toda la verdad, absolutamente toda la verdad del factor que impide un retorno de la pareja. Y fiel a su costumbre, la famosa utilizó su Instagram para esta tremenda revelación, que dejó pasmados a cientos.

Todo se originó en una consulta de un follower, que en el feedback por ese perfil digital le escribió: "Si se aman tanto con Baclini, ¿por qué no están juntos? Son muy lindos como pareja”. Una duda que late hace años en el inconsciente colectivo.

De esa manera, Fernández se puso a teclear en su celular y desveló el gran enigma de los argumentos que tallan en la balanza para no vivir una historia de amor con Baclini. "Es raro de explicar, él tiene un mambo con la libertad, madurar”, arrancó.

Cinthia Fernández explicó por qué no está de novia con Baclini

En ese afán de remarcar la personalidad del rosarino, Cinthia agregó: “Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, me pierde un poco su personalidad porque tal vez te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente... En tatuaje, perro, etc.".

Y para cerrar, le tiró flores: "Lo que sí sé es que es un tipo que si te ama, siempre va a estar pase lo que pase. Para todos. Pero si no te ama... Agarrate que puede ser tu peor enemigo".