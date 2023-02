Marina Calabró disparó contra América TV: "Indescifrable"

Marina Calabró es una de la tantas figuras que, en los últimos meses, se retiró de América TV. "Yo me fui de América después de nueve años largos porque llegué a mi techo de posibilidades", confesó hace un tiempo.

Marina Calabró

Ahora, fiel a su estilo, analizó la situación que está viviendo el canal en su columna de Radio Mitre y aprovechó para disparar contra la señal de Daniel Vila. "Sergio Lapegüe está con un pie en América, tiene toda la intensión de animarse al cambio", comenzó diciendo.

Y continuó: "Vuelve a TN y a la radio porque tiene una relación histórica con el canal, es empleado y puede renunciar cuando quiera. Es verdad que vuelve pero que vuelva no quiere decir que se vaya a quedar todo el año ahí".

Marina Calabró

"Un decisor de América me confirmó que esta semana se podría cerrar lo de Lapegüe, la idea es que haga algo periodístico en tira diaria en lugar de Fantino sobre las 23hs. Le pregunté si no lo habían pensando para Intratables pero me respondieron que no quiere", contó al aire.

Y por último, Calabró lanzó: "¿Por qué no Andino o Vilouta conduciendo Intratables? América es así, indescifrable, cuando te tiene adentro te ningunea y cuando te vas dicen 'ah, no era tan estúpido como parecía'".