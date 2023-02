Mercedes Ninci reveló el verdadero motivo para dejar a su novio

Luego de estar varios años junto al empresario Alberto Curi Aragón, Mercedes Ninci anunció la ruptura de la pareja. Desde el dolor habló sobre lo que le generaba y la sorpresa de esta decisión, ya que creyó que iban a estar juntos por siempre.

La noticia se dio a conocer en Intrusos, en donde Nancy Duré dio su opinión al respecto: "Por lo que parece, la decisión de terminar fue de él y fue rara". Por su parte, Karina Iavícoli también habló sobre el estado de ánimo de Mercedes Ninci: "Ella es aguerrida pero ahora está de capa caída. Pero se va a levantar".

Es que a todos les sorprendió la noticia, pero principalmente a la propia Mercedes. Es que siempre se mostraron como una pareja consolidada. Es por eso que le costó recuperarse de esta ruptura. Sin embargo, tomó fuerzas para hablar en Nosotros a la mañana y contar su versión para evitar rumores inciertos.

"Sí, estoy separada desde hace un tiempo. Yo estoy bien, remando como siempre. Un poco lo que decían... la distancia fue difícil. Yo laburo todo el día, a todo hora, tengo cuatro hijos. Él trabaja mucho en la semana pero fundamentalmente los fines de semana. Era difícil vernos. Y en una pareja necesitas la vida cotidiana, presencialidad", mencionó sobre algunos de los motivos.

Más allá de la ruptura, Mercedes Ninci prefirió quedarse con las cosas buenas: “A mí me queda el recuerdo de lo feliz que fui cuando estuvo con él. Lo amaba y era mi ídolo, lo admiraba profundamente. Y me quedo con todo lo bueno”.

Pese a intentar quedarse con buenas sensaciones, no temió a la hora de admitir que hubo situaciones feas que debió afrontar: "Yo la historia de cómo terminó no la voy a contar, me la quedo para mí, porque es una historia muy particular, por eso me la quedo para mí".

Si bien se las guarda para ella, dejó entrever que se trataría de un detonante para el final del amor: "Pasó algo en el medio importante que no lo puedo contar. Yo pensé que iba a estar con él toda la vida. Y él también me decía lo mismo. Pensé que Dios lo había hecho para mí, pero bueno, me equivoqué".

Ante sus declaraciones, rápidamente se puede suponer que hubo otra persona en el medio. Sin embargo lo desmintió: "Mucha gente lo sabía pero no lo contaron porque hay motivos dolorosos en el medio. Yo no hablo con él desde principios de enero. Quiero aclarar que no pasa por terceros en discordia".