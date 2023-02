La dolorosa frase de Pablo Echarri contra el presidente Alberto Fernández

Desde hace años Pablo Echarri es uno de los actores argentinos más comprometidos con el kirchnerismo y con el hacer político desde su rol como artista. En el último tiempo, la militancia le fue ganando espacio a la actuación, carrera que llegó a relegar por sus actividades en SAGAI.

Echarri fue uno de los primeros entusiasmados en aplaudir la candidatura de Alberto Fernández, esa jugada con la que Cristina Fernández logró vencer a Juntos por el cambio en las urnas en 2019 y ponerle fin a la gestión de Mauricio Macri. Pero ahora, en pleno año electoral, Echarri analiza el recorrido y los resultados no le convencen.

De cara a una nueva temporada teatral de ART, Pablo Echarri habló a fondo con Infobae y no esquivó preguntas, tampoco las incómodas. Muy crítico, el marido de Nancy Dupláa expresó su decepción con el Gobierno actual y explicó sus motivos.

"Yo creo que este Gobierno tuvo un capital político inicial que no ha sabido aprovechar en todo su esplendor para poder generar algunas transformaciones que el sector de la población que lo votó esperaba. Y lo votó por esa razón", arrancó Pablo, en diálogo con Tatiana Schapiro.

Echarri habló a fondo. Foto Infobae.

Echarri fue al hueso al hablar de la gestión de Alberto y cerró con una fuerte frase: “Creo que una forma de manejar el poder y de avanzar, en la que muchos aspectos no comparto, con pandemias de por medio y el desgaste político consecuente, y todo el desgaste político que tiene cualquier Gobierno, le trajo como consecuencia e hizo que no me representara en su totalidad".

Sin embargo, el artista aclaró que entiende cómo se juegan las piezas en el ajedrez político. “Soy muy pragmático en ese sentido: yo sé dónde está el adversario. Siempre sé dónde está. Me pueden cambiar de nombre, de cara, pero sé cuáles son los valores, los principios y los intereses que representan los distintos postulantes en las distintas fuerzas”, señaló.

La opinión de Pablo Echarri

"Yo puedo criticar al Gobierno al que voté, pero sé dónde está el adversario", insistió, y aseguró que “sin dudas” va a acompañar al candidato del oficialismo que se postule en octubre, sea quien sea, aunque si bien dijo que quiere que gane el Frente de Todos, indicó que le gustaría que Cristina se presente como candidata.

“Que gane el Frente de Todos y que decidan el camino de la recuperación económica ya con capital político”, expresó, e hizo una salvedad: “No porque soy peronista cabeza de termo; quiero que se aprenda de la pérdida del capital político y se pueda avanzar para generar cambios estructurales. Argentina tiene todo como para transformarse en una verdadera potencia en Latinoamérica”. El Presidente en su visita a la Antártida. Instagram Alberto Fernández.

Entonces, ¿qué salió mal con Alberto Fernández? Para Echarri, “ese capital político del comienzo que no fue utilizado generó disidencias internas que recrudecieron porque los índices volaron y porque la inflación voló, porque el salario no se pudo recuperar”.