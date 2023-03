La bomba de Moria Casán que dejó a todos sin palabras: "Estoy embarazada"

En cada aparición público y en cada entrevista que dé, Moria Casán siempre se las ingenia para dejar alguna frase bomba, alguna declaración explosiva o algún testimonio rimbombante. Y su última nota con Intrusos no fue la excepción.



A la salida del teatro, Moria Casán hizo una valoración breve pero contundente de la temporada, ante la pregunta de cuál era el balance que hacía. “Ningún balance. Todo divino. Nosotros estamos hace 32 años, así que ningún balance podemos hace”, aseguró en charla con Intrusos.



Por otra parte, La One fue consultada por uno de los temas del momento en la farándula: la escandalosa separación de Alexis Mac Allister, que dejó a su novia, Camila Mayan, por su mejor amiga.



El cronista de Intrusos le comentó una situación muy particular en la historia del futbolista campeón del mundo: su madre no está para nada de acuerdo con la nueva relación de su hijo con Ailén Cova.



Ante esto, Moria Casán lanzó su filosa opinión. “Las mamás tenemos que entender que somos el vehículo para que nuestros hijos lleguen al mundo. Si no rompés el cordón umbilical con tu mamá, estás jodido. Que no sea pollerudo Mac Allister. ¡Cómo la madre le va a decir con quién se tiene que acostar o con quién no!”, comentó.



En ese sentido, el periodista remarcó que Camila Mayan fue la novia de Alexis Mac Allister desde muy chica, acompañándolo siempre a todos lados. “Ella lo bancaba desde los 15 años”, le dijo.

Moria Casán volvió a usar su filosa lengua.



“Que se joda, ¿qué es, una mucama, una enfermera? Pero que se joda. Mi amor, yo nunca me quise casar. En mi vida planché una camisa. ¿Qué sos, una mucama legal con pasaporte?”, respondió Moria.



“¿Y con Galmarini?”, le repreguntó el cronista de Intrusos. “Con Galmarini… Tengo una noticia: estoy embarazada de Galmarini”, disparó Moria, con mucho humor y entre risas, mientras se marchaba.