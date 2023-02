Por qué Huevo Muller no aguantó vivir en Puerto Madero

El actor Alejandro “Huevo” Müller hizo un repaso por sus comienzos en la actuación, de aquella primera temporada teatral en Mar del Plata y de cómo fue manejándose con la fama y el reconocimiento público.



En una entrevista con el diario Clarín, el actor recordó cómo fueron los comienzos, que se dieron de una manera vertiginosa, dado que un año antes del éxito de Valientes estaba haciendo temporada teatral en Mar del Plata para unos pocos espectadores.



“Era una obra de Carlos Evaristo, que la hicimos en un teatro chiquito al que venían a vernos amigos. No llegamos a volantear en la peatonal, pero el público era acotado. Esa fue mi primera temporada con una producción comercial, porque venía haciendo todo teatro independiente y recuerdo que los cuatro protagonistas parábamos en un departamento en el centro”, recuerda "Huevo".

Alejandro "Huevo" Müller.



En aquel momento, “Huevo” Müller tenía 50 años y estaba a cargo de una empresa metalúrgica con varios empleados, la cual tuvo que cerrar para dedicarse de lleno a la actuación.



“Durante un tiempo hice las dos cosas, pero se me estaba complicando mucho y ahí fue cuando decidí cerrar. Eso fue tiempo después de Valientes”, contó Müller. La serie que protagonizó junto a Luciano Castro, Mariano Martínez y Gonzalo Heredia fue en 2009 y la empresa se cerró cuatro años después.



El actor remarca que el éxito de Valientes le sirvió para obtener trascendencia, pero asegura que lo importante realmente es “sostener esa trascendencia”. ¿Lo consiguió? Hoy, al menos, considera que mal no le fue. “Nunca sentí que me haya mareado la fama. Siempre tuve en claro que esto es muy efímero. Nunca creí que eso fuera real. Siempre lo vi como algo pasajero”, agregó "Huevo" Müller.

Alejandro "Huevo" Müller.



En ese sentido, contó que la gente lo sigue parando en la calle, pero a la vez asegura que siempre mantuvo el perfil bajo y que buscó tener siempre una vida normal, tanto que confesó que no pudo soportar la vida en la exclusiva zona de Puerto Madero.



“Voy a comer con los mismos amigos de toda la vida, a tomar un café, no cambio eso por nada. Cuando me mudé en una época a Puerto Madero duré seis meses y me fui porque no me gustaba. Me quería pegar un corchazo”, revela. “Después, me fui a vivir a Palermo. Ahí duré un poco más, casi 9 años. Allá viví hasta la pandemia”, cerró “Huevo” Müller.