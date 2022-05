Cómo quedó el vínculo de Huevo Müller con los galanes de Valientes

Alejando Müller ganó gran popularidad gracias a Huevo, el personaje que interpretaba en Valientes, la serie que se emitió por eltrece en el 2009. Delante de las cámaras, él era un gran compinche de los galanes de la tira: Luciano Castro, Mariano Martínez y Gonzalo Heredia. Sin embargo, su relación no prosperó fuera de ellas.

"No tengo vínculo. Hay buena onda y la mejor si nos cruzamos pero cada uno hizo su vida. Esto es así: arrancás y pasás meses sin despegarte de un compañero pero después terminó el proyecto y chau. Capaz no te ves por años", contó en el programa radial Detrás de escena.

"Nosotros prácticamente convivíamos y no nos vimos más. No tenemos una amistad", reveló y dejó sin palabras a Mariana Brey, Nico Peralta y la Mona Carballo.

Además, al aire, señaló: "Con los chicos en Valientes éramos estrellas de rock, teníamos que salir con seguridad del teatro en Mar del Plata. Fue un verano muy divertido y soy testigo clave de la historia de amor de Luciano Castro con Sabrina Rojas y de Gonzalo Heredia con Brenda Gandini también, que coincidieron en un cumpleaños que hicimos juntos con Brenda".

Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez

Sobre su apodo, indicó: "Valientes me hizo muy popular y desde ahí me dicen Huevo. ¿Si me pesa? Al principio me daba por las re pelotas porque no quería quedar pegado al personaje y no quería ser el Profesor Lambetain. Soy actor y quería seguir haciendo otras cosas. Igual esa fue mi bisagra y hoy agradezco el cariño".