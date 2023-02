La reacción de Julieta al ver que su hermana Camila fue eliminada de Gran Hermano

Con la entrada de los familiares de los últimos seis hermanitos que quedan en competencia en la edición 2022 de Gran Hermano, las galas transformaron sus dinámicas y ahora los jugadores se disputan el liderazgo mediante la eliminación de sus allegados, recién ingresados en la casa más famosa del mundo. Este domingo, la decisión del público sacó del reality a Camila, la hermana de Julieta Poggio, quien la despidió entre lágrimas y abrazos.

Previamente, ya habían sido eliminados Fabián, el sobrino de Romina, por elección del resto de los habitantes de la casa y Florencia, la hermana melliza de Camila, por voto del público. De tal forma, el supremo debió elegir este domingo entre las hermanas de Julieta y Marcos, Camila y Valentina, y los padres de Nacho y Lucila, Rodo y Gladys.

Santiago del Moro comenzó la gala anunciado un nuevo premio para el familiar que abandone último la casa y el participante que lo acompaña, de modo que el beneficio no solo será el liderazgo y la salvación para un compañero: ahora, están en juego, además, dos motos eléctricas. Luego, el conductor del ciclo de Telefé pidió el cierre de las votaciones y la escribana entregó los tres sobres, cada uno con el nombre de uno de los salvados.

En ese momento, todos los familiares tuvieron unos segundos para expresar al público sus sensaciones dentro del programa. “La pasé re lindo, se ve distinto a lo que se ve afuera y estamos todos en familia”, comentó Gladys, mientras que Rodo expresó: “Estoy muy contento y lo veo muy bien a él”. Camila por su parte afirmó estar agradecida de haber podido compartir esa experiencia con su hermana y, finalmente, Valentina festejó el tiempo vivido con su hermano durante la semana.

Finalmente, el momento esperado llegó y Santiago le pidió a Romina, la líder de la semana, que eligiera el primer sobre para abrir. La ex diputada seleccionó el de color verde y el primer salvado fue Rodolfo, el padre de Nacho. Ambos se mostraron muy contentos. Luego fue el turno de Camila para elegir y el sobre lila indicó que la persona salvada fue Gladys, quien no pudo decir demasiado debido a la emoción. Su hija, Tora, expresó: “Estoy agradecida con la gente, porque significa que me eligen un poco a mí. Que mi vieja se atreva a esto conmigo, es una bendición y una alegría total”.

De tal forma, el sobre final fue el encargado de sellar el destino de la casa y, ante la situación, Julieta y su hermana se mostraron sumamente nerviosas, al punto de las lágrimas y el resto de los participantes se acercaron a consolarlas. Cabe destacar que los fanáticos del show se desarmaron en elogios para los hermanos jujeños, que tienen una relación muy cercana y un carácter similar. Pasada la medianoche, Santiago anunció que Valentina sigue en competencia, mientras que Camila tuvo que tomar su valija y abandonar rápidamente la casa, entre abrazos y cánticos de sus compañeros y, especialmente de Julieta.