La increíble oferta que rechazaron Pampita y Nicole Neumann para trabajar juntas

En la reciente emisión de Intrusos de este viernes, Laura Ubfal dio a conocer en su columna de primicias un nuevo episodio de la guerra fría que desde hace ya muchos años llevan adelante Nicole Neumann y Pampita. Según la legendaria periodista, habrían rechazado una gran oferta que las pudiese haber hecho trabajar juntas.

Según contó la periodista de América TV, Pampita y Nicole rechazaron la posibilidad de compartir el panel de jurados en Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka.

“En el programa de Guido Kaczka se ha creado una grieta entre dos históricas de la tele, Pampita y Nicole Neumann, porque la producción quería que estén juntas”, comenzó detallando Ubfal.

Luego desarrolló cuál era la idea que tenía la producción del programa para reunir a ambas figuras: “Querían que Pampita pregunte sobre moda y Nicole sobre vida sana, pero no pudo ser. No hubo forma de que quieran compartir un programa de tele”.

Como parte de esta polémica, más allá de que la conductora de El hotel de los famosos estuvo como jurado por estos días, lo cierto es que ambas no estarían dispuestas a compartir el mismo programa y podrían ir rotando dentro del panel.

“Pampita grabó el miércoles y Nicole no estuvo”, destacó Ubfal sobre la presencia de Pampita en los últimos programas, destacando además que el arribo de Carolina al ciclo de Kaczka fue productivo para las mediciones del rating.

No parece haber mucha onda entre Nicole Neumann y Pampita.

A todo esto, la periodista de Intrusos también contó qué fue lo que le dijo Neumann respecto a la información que dio sobre esta guerra que tienen ambas figuras. La madre de Indiana, Sienna y Allegra descartó saber algo al respecto.

“Nicole me escribió y me dijo ‘yo, ni enterada’... pero la producción me dice que es mentira, que la convocaron a las dos. 'Queríamos que estén ambas'”, aseguró Laura, desconfiando de ese desentendimiento que intentó emular la rubia.