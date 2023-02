La fuerte adicción que Campi superó tras 30 años

El actor y humorista Martín Campilongo, conocido popularmente como Campi, compartió con sus seguidores de las redes sociales un video en el que habla de su lucha para dejar atrás una adicción.



Sucede que Campi está peleando desde hace uno tiempo para intentar dejar el cigarrillo. Y, por lo que se ve en sus redes sociales, la batalla viene muy bien. Por eso, subió un video en el que expresa su entusiasmo.



“Vengo muy bien. A mí, hablar por el telefonito, me pone nervioso. Entonces, vaso de agua. Cuando me pongo nervioso, me dan ganas de fumar. Entonces, si me dan ganas de fumar, me tomo un vaso de agua. En lo que van del día, no fumé”, comentó Campi en el video.



En su permanente lucha, Campi deja en su cuenta de Twitter sus sensaciones prácticamente diarias de lo que va sintiendo y de los resultados, además de compartir el mensaje de que se puede dejar el tabaco.



“Qué semanita para dejar de fumar, eh. En este contexto de ansiedades y alegrías me sumé a #MotivosQueMotivan la campaña de Nicotinell que propone encontrar esos motivos que nos alientan a llegar a la meta: dejar de fumar. En mi casa, mi familia y mi laburo. A no aflojar”, había escrito en diciembre.



“Casi llegando a los dos meses de este proceso. No pare, sigue, sigue. #MotivosQueMotivan”, dijo en enero de este año. “50 días desde que decidí dejar de fumar. Si necesitás una señal para dejarlo vos también, es ésta”, agregó en otro tuit.

Campi y su lucha por dejar de fumar.



Ahora, hace unos días, Campi compartió un nuevo tuit en el que expresó de manera más amplia cómo va llevando su lucha por dejar de fumar y reiterando el mensaje de que hay que intentarlo porque se puede.



“30 años fumando, 15 cigarrillos por día. Intenté dejar más de una vez y me frustraba sentir que no iba a poder. Ya llevo muchos días sin tocar un cigarrillo, y voy por muchos más. Para quienes todavía lo duden, les prometo que se puede”, sostuvo.