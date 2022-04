Cómo fue seducida Denise Dumas por Campi hace 17 años: “Tenía puesta una máscara de…”

Denise Dumas armó un proyecto sólido, comprometido y precioso con Campi, pero antes también navegó por las aguas de un casamiento con otro hombre. Resulta que la ex modelo supo caminar por el altar con el actor Germán Barceló, de quien se divorció en 2005.

Como fruto de esa relación, la animadora se convirtió en madre por duplicado, Santino (2003) e Isabella (2004). De hecho, al romper ese vínculo, Denise se encontró en una disyuntiva, un panorama de complejidad que se teñía por su necesidad de seguir trabajando y al unísono criar a dos bebés.

En ese interín, en pleno trajín de correr de un lugar a otro, Dumas se topó con Campi, que llegó a su vida como ángel, así lo definió ella misma. Incluso, una de las primeras situaciones que compartieron se graficó por la sorpresa del humorista por las peripecias y le ofreció su auto sin conocerla.

Pero en ese punto cero se encierra una trama maravillosa, una idea de Martín muy ingeniosa para ingresar en la vida de Denise a través de su talento con el humor, con esa capacidad de construir sonrisas y carcajadas. Un accionar que resultó decisivo.

Resulta que Campi se animó a recordar la génesis del flechazo con la blonda y sorprendió al narrar: “Fue como invitada a Videomatch, yo estaba haciendo de Roberto Giordano y empezamos a charlar. Yo tenía la máscara y me preguntaba: ¿esta mujer sabrá quién está detrás de la máscara?”.

Ese artilugio rindió sus frutos, por eso en diálogo con el Diario La Nación, el actor bromeó: “Me la dejé puesta un año y medio, no me la sacaba para que no se diera cuenta. Y así fue. Nos reíamos mucho”.

A la hora de repasar los diferentes estadíos anímicos que llevaban a cuestas cada uno, Campolongo describió: “Yo era soltero y estaba en Videomatch, era un Rolling Stone. Denise venía de un divorcio y hacer reír en ese momento, vale el doble. No nos separamos más”.

Para ratificar que la actitud positiva ante la vida y el condimento del humor continúa latente, Campi contó: “Ella es mucho más graciosa que yo. Y nos seguimos eligiendo. Denise es de hablar y yo de escuchar, así que es un yin y un yang maravilloso”.