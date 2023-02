La escandalosa separación en la familia Maradona que provocó el cumpleaños de Benjamín Agüero

Benjamín Agüero, el hijo de Kun Agüero y Gianinna Maradona, cumplió 14 años por estos días y lo festejó a lo grande. Con una verdadera fiesta a todo trapo, el joven adolescente tiró la casa por la ventana para celebrar un nuevo año de vida.

Además de sus padres, la fiesta de Bencho contó también con la presencia de sus abuelas, buena parte de sus tíos, muchos de sus amigos, compañeros de colegio y hasta su novia Sofía Gramajo.

Daniel Osvaldo estaría celoso de Kun Agüero y por eso se habría vuelto a separar de Gianinna Maradona.

El adolescente, que nació un 19 de febrero de 2009, subió a sus redes sociales las imágenes de la celebración de su cumple en la que todo fue sonrisas, momentos emotivos y diversión.

Sin embargo no todo habría sido color de rosas, ya que el cumpleaños que tuvo el joven habría desencadenado un nuevo escándalo entre Gianinna y Daniel Osvaldo que, según relataron en Intrusos estarían nuevamente separados.

¿Los motivos? Según Nancy Duré, todo tendría que ver con la presencia del Kun dentro de la fiesta de Benja. La panelista explicó que a Osvaldo no le habría gustado nada que esté presente el padre del adolescente.

“Se separaron nuevamente Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Esta ruptura se dió hace más o menos unos diez días y el motivo son los celos de él”, explicó la periodista.

Siempre presente: como buen padre, el Kun Agüero no se perdió el cumple de Benja.

Con esto, destacó que hubo una situación que fue el detonante de este nuevo distanciamiento entre Gianinna y Osvaldo. “Hubo un hecho puntual que detonó un verdadero escándalo y que tuvo que ver con el cumpleaños número 14 de Benjamín”, adelantó.

Y luego sentenció: “Daniel Osvaldo no quería que el Kun estuviera en la fiesta. Osvaldo no estuvo en este cumpleaños que sí estuvo por supuesto el Kun Agüero y la relación se terminó”. Antes de cerrar el tema, la periodista de Intrusos arremetió: "La familia de Gianinna yo no te diría que está festejando, pero que ruegan que esta sea la definitiva porque saben que es una relación súper tóxica”.