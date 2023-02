Beto Casella destrozó sin filtro a Marcelo Tinelli: “Sus últimos años fueron…”

En medio de tantos cambios en la televisión argentina, con muchos pases de canal a canal, de nuevos programas y apuestas, aún es una verdadera incógnita lo que pasará con Marcelo Tinelli, que terminó su contrato en El Trece el 31 de diciembre.



En las últimas semanas se barajó la posibilidad de que terminar aterrizando en América como gerente de programación, cargo para el cual ya tenía diseñado un plan de trabajo con muchos cambios en la grilla. Finalmente, quedó en la nada.



En ese contexto, Beto Casella habló con Socios del Espectáculo y analizó la actualidad de quien fuera durante décadas el conductor más importante de la televisión argentina. “No sé cómo se las va a rebuscar Marcelo”, comentó.



“No sé si quiere ser gerente de programación. Tengo entendido también que está por armar un reality con su propia familia para un on demand y está bien, porque ahí le va a entrar buena platita y bien ganada que se la tiene”, agregó Beto Casella.



Sobre la estrepitosa caída que tuvo Marcelo Tinelli en cuanto a popularidad en los últimos años, el conductor de Bendita TV consideró: “Tinelli está para ir a ver un chamán mexicano, depurarse, limpiarse, enfocar bien las ideas, de manera que pueda tomar mejores decisiones. Los últimos dos o tres años de Marcelo fueron catastróficos en cuanto a toma de decisiones”.



“Algo pasó con Marcelo, que no puedo explicar, y es que mucha gente le está dando la espalda, que dice algo y la gente reacciona mal, que opina algo y la gente se enoja. Y lo peor para él es que pone cosas al aire que, lamentablemente, no funcionan o generan la misma repercusión que antes”, añadió Beto Casella.

El futuro de Tinelli aún es una incógnita.



Asimismo, el presentador compartió su preocupación sincera sobre Tinelli. “Mi temor, porque a mí me cae bien, es que Marcelo haya perdido la gracia. Pero no la de él, porque hace sus TikToks y parece muy divertido. La gracia hacia los demás, generar risa, diversión y ganas de que te vean. Mi temor es ese”, expresó.



Por último, Casella se paró en la vereda opuesta a su colega. “Hay un universo Tinelli y un universo Beto. Yo estoy acá y paro a hablar con todo el mundo y me enorgullezco. Este es un universo que vuelve loca a la gente, que pira a las personas, hay muchos que están para atención psiquiátrica en el mundo de la tele”, concluyó.