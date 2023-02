Mirtha Legrand les confesó a los invitados a su cumpleaños cuál es la preocupación que la aflige

Este jueves Mirtha Legrand celebró en su casa sus 96 años junto a 45 invitados, y allí la diva les confesó a sus seres queridos cuál es la preocupación que la aflige.

Entre los invitados que asistieron al evento se destacaron Horacio Rodríguez Larreta junto a su novia Milagros Maylin, Jorge Lanata con su esposa Elba Marcovecchio, su hija Marcela Tinayre, sus nietos Nacho y Juana Viale, Adrián Suar, Pablo Codevila, Teté Coustarot y Lucía Galán. En tanto que Raúl Lavié homenajeó a Mirtha Legrand interpretando las canciones Honrar la vida y A mi manera.

Fiel a su estilo, Mirtha agradeció la presencia de sus invitados y les dirigió unas palabras. Según cuenta Andrea Mazzei desde el portal Teleshow, Legrand le hizo una broma a Rodríguez Larreta al decir: “Horacio, vos te enojaste porque yo dije públicamente que iba a votar por Patricia Bullrich, recién me llamó la Bullrich, hace un rato”.

Acto seguido, la legendaria conductora expresó emocionada cuál es su preocupación: “Quiero agradecerles porque esto es histórico, hoy cumplo 96 años, mi preocupación es ver si llegaré a centenaria, tengo una salud muy buena, la vida ha sido muy generosa conmigo, he tenido una vida muy feliz, con algunas ausencias que me hicieron muchísimo daño, como Dany, mi hijo, Daniel, mi marido, mi hermana Goldie y mi hermano José, ellos están siempre a mi lado. Y mi familia, que me ha ayudado muchísimo. Está Marcela, que es mi general, pero es amorosa. Y mis nietos que están siempre presentes”.

Mirtha Legrand junto a su hija Marcela Tinayre y Ramiro Arzuaga, el encargado de la ambientación del evento. Foto: Instagram @ramiroarzuaga.

Por último, Mirtha Legrand confesó: "Yo no quiero irme de este mundo sin ver una Argentina próspera y maravillosa. No quiero irme de acá, de este mundo maravilloso, sin ver a mi país de avanzada”.