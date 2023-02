De qué va a trabajar Érica Rivas tras rechazar el éxito de Casados con hijos

Luego de su ausencia en Casados con Hijos, con polémica incluida, Érica Rivas anunció cuál será su nuevo proyecto. Es que la actriz necesitó enfocarse en algo nuevo para no estar pendiente y pensando en el éxito de la serie en la que supo brillar.

Cuando se anunció la vuelta de Casados con Hijos, los fanáticos saltaron de alegría. Sin embargo, la euforia bajó al darse a conocer que el retorno sería sin Érica Rivas, quien no temió a la hora de exponer los motivos por los que no estuvo.

“Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expuso en ese entonces sobre las razones de su ausencia.

"A mí también me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", expresó con dolor ante la decisión tomada.

Es por eso que para apaciguar la bronca y el enojo que le generó el hecho de que no la tengan en cuenta para este retorno, decidió poner el foco en un nuevo proyecto que la tenga a ella como protagonista. Para esto, se unió junto a Mercedes Morán para rodar una película.

Se trata de “Elena Sabe”, una película de Netflix que ya comenzó a rodarse. La misma será protagonizada por las mencionadas Érica Rivas y Mercedes Morán; está inspirada en el libro de Claudia Piñeiro y será dirigida por Anahí Berneri.

La trama de la película está basada en una madre que trabaja para poder recopilar información y tratar de esclarecer la muerte de su hija. Mientras esto ocurre, la protagonista deberá afrontar distintos problemas físicos producto de una enfermedad que avanza sin pudor.

Además, como plus para las actrices, Mey Scápola Morán y Miranda de la Serna, sus hijas, también tendrán un papel en la película. La misma se rodará, en parte, en Mar del Plata y se estima que esté lista para fines del corriente año.