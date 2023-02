Quién es la mejor amiga de Antonela Roccuzzo y hace cuántos años se conocen

Cuando Lionel Messi se encontró con la inesperada decisión de Joan Laporta de no renovarle el contrato en Barcelona, la noticia fue un baldazo de agua fría no sólo para él, sino también para su familia.



Es que Leo y Antonela Rocuzzo debían dejar una vida entera en Barcelona para marcharse a París, donde Messi decidió continuar su carrera y en donde ya lleva casi dos años (su contrato termina el 30 de junio).



Aquella circunstancia no sólo significó que Messi debiera dejar el club de toda su vida, sino también que la familia se alejara de los amigos con los que compartieron el día a día durante más de una década.

Antonela Roccuzzo y su mejor amiga, Elena Galera. Foto: Instagram.



Sin embargo, la distancia no fue un impedimento para que continuaran sosteniendo los lazos que construyeron en tantos años. Ese es el caso de Antonela Roccuzzo, quien sigue en contacto permanente con su mejor amiga, Elena Galera.



Se trata de la esposa de Sergio Busquets, a quien conoció en el año 2014 y con quien tiene un hijo, llamado Enzo. Ambos mantienen un bajo perfil, a pesar de que él juegue en uno de los equipos más importantes de Europa.



La gran amistad entre ellas se fortaleció a partir de que sus casas estuvieran muy cerca, ya que Elena Galera y Sergio Busquets viven en una lujosa mansión en Castelldefels, donde también tienen su casa Messi y Antonela.

Elena Galera, en el casamiento de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Foto: Instagram.



Cuando Messi y Roccuzzo debieron decirle “hasta luego” a Barcelona, Elena Galera le dedicó un sentido mensaje a la familia completa en sus redes sociales. “Amiga, no sabés la falta que me vas a hacer, pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Os queremos mucho, familia. Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa”, escribió.



Ahora, Messi y Antonela decidieron volver a Barcelona para pasar unos días en el que, sin dudas, es su lugar en el mundo. “Nochecita con amigos”, escribió Antonela en un posteo de Instagram, en donde, entre otros, estaba junto a su gran amiga, Elena Galera.

El reencuentro de Antonela Roccuzzo y su mejor amiga, Elena Galera. Foto: Instagram.