Mirtha Legrand confesó el nombre de la conocida figura de la política que rechazó la invitación a su cumpleaños

Este jueves 23 de febrero, Mirtha Legrand está celebrando su cumpleaños, y en una entrevista radial anticipó algunos detalles del festejo; y reveló el nombre de la conocida figura de la política que rechazó su invitación al evento.

Siempre informada de lo que sucede día a día en nuestro país, Mirtha Legrand expresó en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio con vos: “Veo todo, todo me interesa. Más lo que se refiere a mí país, que me interesa muchísimo. Hay que estar informado, hay que saber. Por ejemplo, si estoy en una reunión y cuento algo que leí y me interesó y alguna persona pregunta: “¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? A esa la abandono, ¡no sabe nada!”.

En tanto que a la hora de hablar sobre su regreso a la televisión, y las personalidades a quienes le gusta entrevistar, Mirtha Legrand dejó en claro que Cristina Fernández de Kirchner argumentando: “No la entrevistaría por el momento. Que no se enojen después, porque toman represalias ellos. Yo la tuve muchas veces a Cristina”.

Mirtha Legrand. Foto: Cortesía.

Mientras que sobre posición política en un año electoral como el que estamos transitando, Legrand anticipó: “Tengo el voto pensado, pero no se lo voy a decir”.

Por otro lado, sobre la celebración por sus 96 años, Mirtha detalló: “Tengo como 40 personas esta noche, va a haber mucha gente en casa. Empecé con 10 y fui agregando gente... Tengo muchos amigos y familia también. Vienen todos, así que va a ser una noche gloriosa. Yo he invitado a mis amigos a través de WhatsApp y les dije: ‘Es sin regalo’”.

Entre las figuras del espectáculo que estarán presentes, Mirtha Legrand confirmó que asistirán Jorge Lanata, Graciela Borges, Adrián Suar y Pablo Codevilla y Carlos Rottemberg. Mientras que también será parte del festejo el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta

Finalmente, la diva confesó que una conocida figura de la política rechazó la invitación. “También la invité a “Lilita” Carrió y me dijo que se ha ido a Punta del Este, pero me parece que me mintió. Primero me dijo que sí y después me dijo: ‘Me volví a Punta del Este, quiero tomar un té con usted a solas’. A lo mejor no quería estar con gente. Los políticos son raros, ¿vio? Siempre se esconden, mienten... Siempre tienen una vuelta”.