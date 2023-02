El motivo por el que Susana Giménez decidió no ir al cumpleaños de Mirtha

Mirtha Legrand está celebrando este jueves 23 de febrero sus 96 años junto a 45 invitados, y trascendió la razón por la cual Susana Giménez decidió no ir al cumpleaños de la diva.

Durante la tarde, en diálogo con Intrusos (América), Mirtha Legrand detalló sobre el festejo: “Vendrán Horacio Rodríguez Larreta con su novia Milagros, que es encantadora. También Jorge Lanata con su mujer Elba, Carlitos Rottemberg...”. En tanto que cuando le preguntaron si Susana Giménez sería parte de la celebración, la legendaria conductora respondió: “Susana no viene porque tiene a la perrita muy enferma, Thelma, que ella adora... Pero me va a llamar, ella siempre me llama”.

En numerosas ocasiones, Susana ha compartido fotos con su querida mascota, sobre la cual no han trascendido novedades sobre su estado. Se trata de una perra de raza Weimaraner, alta y de pelaje marrón claro, que es una fiel compañera de la diva de Telefe.

Más allá de no haber podido asistir en esta oportunidad al cumpleaños de Mirtha Legrand, Susana Giménez tiene una larga amistad con su colega, con quien suele compartir largas charlas telefónicas.

Por otro lado, en estos meses se espera que se concrete una nueva temporada de Mirtha en la televisión, en medio de un año electoral en que su programa prometería intensas mesas de debate. En tanto que no hay noticias de un regreso de Susana a la pantalla chica con su clásico formato de juegos y entrevistas, aunque seguramente hará algunos especiales junto a importantes figuras a lo largo del año.