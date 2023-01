El mensaje de Susana Giménez para celebrar sus 79 años

Hace bastante que Susana Giménez no compartía algo de su vida en redes sociales. Sin embargo, este domingo la máxima diva de la televisión argentina se encuentra en una ocasión especial: la conductora cumple 79 años y decidió mostrar un regalo que la emocionó muchísimo.

El emotivo regalo es un video especialmente realizado por una de sus más queridas amigas, Inés Hernandez. El material hace un repaso por los trabajos y los hechos más importantes que vivió Susana durante los últimos años, y cuenta con un total de 186 fotos. De fondo, suena Tacones Rojos, de Sebastián Yatra.

En la publicación de su perfil de Instagram, que cuenta con más de 3 millones de seguidores, la icónica rubia escribió: “Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo. (Los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra). ¡Qué placer, ¡cómo nos divertimos!, ¡y cuánto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pasé maquillándome y peinándome”.

El obsequio emocionó a Susana, una de las más queridas de la farándula argentina, y dejó en claro que se encuentra en un momento muy feliz de su vida. Sus fanáticos no perdieron la oportunidad para pedirle que regrese a la televisión y, por supuesto, enviarle su cariño y abrazos por su cumpleaños número 79.

“¿Cuándo volvés a la televisión, Su? ¡¡Te extrañamos!!”; “Feliz Cumple Suuuu. Qué vida tan hermosa. Porque vos lo decretaste y vos trabajaste duro para lograrlo. ¡¡Maravilloso!!! Mucha luz, mucha salud y que sean muchísimos años más. Gracias por tanto”; “Feliz cumple Su. Que tengas un año maravilloso con personas que te re quieren de verdad. Espero verte pronto en la tele, que todos los días estoy extrañándote”, fueron algunos de los saludos por parte de sus fans.

El video tuvo miles de me gusta y felicitaciones por parte de otros famosos, como Natalia Oreiro, Nico Vázquez y Catherine Fulop, entre otros. Incluso la cuenta oficial de Telefé aprovechó el momento para dejar en claro que la relación del canal con la diva es buena, pese a no haber logrado la esperada vuelta a la TV durante el año pasado: “Feliz cumple. Te amamos”.

Giménez siempre acostumbró festejar sus cumpleaños a lo grande. Cabe destacar que la blonda se alejó de la Argentina y actualmente reside en Uruguay, aunque jamás pierde la estrecha relación que la ata al país. Por ende, su festejo tuvo lugar en La Mary, su casa en Punta del Este. Estuvo acompañada de su hija Mercedes Sarrabayrouse, su nieta Lucía Celasco y otros familiares.

En 2022, “La Su” fue reconocida por sus 35 años de trayectoria artística y le otorgaron el premio Martín Fierro de Brillantes, hecho con doble baño de oro dorado y cinco incrustaciones. Tras recibir la estatuilla, la rubia expresó: “No puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años ¡es mucho! Pero se me pasó volando ¿Qué habré hecho yo? Pero, sin embargo, disfruté de la vida. Por más que trabajé muchísimo toda mi vida, también gocé, viajé y fui feliz. Me pasaron cosas maravillosas. He tenido realmente una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más”.