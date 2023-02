Caliente, Carmen Barbieri opinó sobre la familia de Sofía Aldrey

Hace unos días estalló una polémica colateral (una más) en medio del escándalo con Federico Bal y su conflictiva separación con Sofía Aldrey, en medio de innumerables chats del actor con distintas mujeres del espectáculo que daría cuenta de sus infidelidades.



En ese contexto, era de esperarse que hubiera repercusiones de todo tipo y efectos para los que rodean a los protagonistas de esta historia. Ese es el caso de Carmen Barbieri, quien hace unos días fue noticia por una información que aseguraba que le negaron hospedaje en Mar del Plata.



Sucede que la familia de Sofía Aldrey es dueña de distintos complejos hoteleros en la ciudad balnearia. “Recordemos que la familia de Aldrey es dueña de hoteles, del shopping, de radios, de diarios, de canales de televisión. Son gente muy poderosa”, comentó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.



“Hotel de primerísima línea, frente al Casino. Carmen, que fue a ver la Revista de Nito, quiso reservar una habitación. Alguien llama en nombre de Carmen y dice: ‘Quería reservar una habitación en el hotel de la familia de Sofía, a nombre de Carmen Barbieri’. Y ahí le dicen: ‘Ah, no tenemos’”, agregó el conductor.



Ante esto, Carmen Barbieri decidió salir al aire en su propio programa, Mañanísima, desde Mar del Plata para aclarar la situación y para hablar sobre la familia de su ex nuera, Sofía Aldrey, luego del escándalo.



“Yo creo que la familia entenderá mi posición, lo que la quiero y entiendo a Sofía, pero también quiero a mi hijo. Soy la mamá, yo no puedo hablar de otra cosa de mi hijo más que como mi hijo, es un hombre él”

Carmen Barbieri, Fede Bal y Sofía Aldrey.



Pampito, panelista de su programa, le preguntó si era cierto que le habían negado el hospedaje. “No. Yo les mando un beso. Los quiero mucho. Los conocí hace poco. Al abuelo lo conozco. Siempre lo quise. Lo amo. Lo conozco de toda una vida”, respondió Carmen.



“Me llamó Federico para preguntarme. No es verdad. Yo fui a un departamento que me pusieron, con mi perrito. No puedo tener a Rey acá. Entonces, me alquilaron un ambiente para Penca (su asistente) y Rey; y yo estoy acá”, aclaró Carmen.