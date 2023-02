Las fotos diabólicas no antes vistas de Florencia, la hermana de Camila de Gran Hermano

Son días agitados y muy emotivos los últimos en la casa de Gran Hermano con los ingresos de los familiares de los seis participantes que todavía permanecen en juego en el reality transmitido por Telefe.



Uno de esos ingresos más particulares fue el de Florencia Lattanzio, la hermana de gemela de Camila. Son idénticas, no sólo desde el aspecto físico, sino también desde la personalidad. Las dos son avasallantes e intensas.



Florencia Lattanzio actualmente se dedica al fútbol: es la arquera del primer equipo de fútbol femenino de Independiente. De hecho, lo primero que hizo la gemela de Camila fue agradecerle a Fabián Doman, presidente del Rojo. “Gracias por dejarme venir”, le dijo mirando a unas de las cámaras.

Florencia Lattanzio, en un entrenamiento de Independiente. Foto: Instagram.



El agradecimiento por parte de Florencia a Fabián Doman no es algo menor, ya que la joven se perderá no sólo los entrenamientos durante la estadía en la casa de Gran Hermano, sino también el partido de la próxima fecha ante River en Villa Donmínico.



Antes de atajar en Independiente, Florencia Lattanzio defendió los colores de Boca, Excursionistas y Comunicaciones. Llegó al club de Avellaneda en esta nueva temporada del fútbol femenino.



Cuando se supo que la hermana de Camila Lattanzio era arquera de Independiente, en las redes sociales no tardaron nada en viralizar el video de cuando protagonizó un terrible escándalo cuando aún jugaba en Excursionistas.

En aquella tarde, Florencia Lattanzio provocó a una jugadora de El Porvenir y terminó causando una pelea dentro del campo: al final del encuentro, revoleó una pelota a las rivales que se retiraban del campo. Allí se generó un tumulto.



“El Tribunal de Disciplina de AFA decidió suspender a Florencia Lattanzio por 6 (seis) partidos debido a los incidentes ocurridos al final del partido frente a El Porvenir. Excursionistas apelará la sanción en las próximas horas, esperando una reducción de pena”, había tuiteado su ex club.

Florencia Lattanzio llegó a Independiente en el 2023.

