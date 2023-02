La terrible confesión que hizo Camila sobre el aborto: “El año pasado…”

En las últimas horas y a tan solo horas de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio lanzó una fuerte confesión mientras mantenía una charla con Lucila. La joven contó que el año pasado tuvo que realizarse un aborto.

Si bien Camila y La Tora no son las mejores amigas dentro de la casa más famosa del mundo e, incluso, han tenido tensos cruces, ambas rubias tuvieron un momento juntas sentadas en el sillón del patio, donde la charla mano a mano derivó en la confesión de la muchacha de Ituzaingó.

Camila relató los hechos con calma, aunque se la notó incómoda y con la voz algo trabada. El tema surgió mientras ambas hermanitas hablaban sobre los controles ginecológicos, que se recomiendan una vez al año pero que muchas jóvenes no se realizan con la frecuencia necesaria, como es el caso de Camila.

La rubia explicó que solo una vez fue al ginecólogo y que el principal motivo fue un embarazo accidental, luego de que el preservativo se dañara. “El año pasado pasé por un aborto con mi ex”, reveló y agregó: “Fue la única vez que me revisó un ginecólogo. Me tenía que seguir revisando y quedó ahí”.

Lucila, en tanto, se mostró sorprendida por la falta de chequeos necesarios para cuidar la salud. “Pésimo”, acotó, sin lanzar ninguna opinión respecto al aborto. Camila continuó su relato: “Por suerte fue súper bueno el doctor y en media hora pasó todo”.

“Yo me entero lo que pasó. Se pinchó el forro y nos enteramos… Entonces me dejó de venir”, relató la melliza y detalló: “De la nada me hice un test, me dio positivo, pero mi cabeza no creía lo que estaba pasando. Mi novio me llevó a este ginecólogo de confianza y nos dio la receta de las pastillas”.

En ese momento, Lucila le consultó si ella quería abortar o fue una imposición de su pareja. Camila mostró dudas y no pudo dar una respuesta clara, lo que preocupó a los usuarios de redes sociales y muchos de ellos mostraron simpatía con la rubia. “No lo pude pensar, no me lo quería creer. Cuando me dio las pastillas lo alargué, mi cabeza quería creer que no estaba embarazada”, relató.

Pese a que buena parte del público mostró empatía por la situación que debió atravesar Camila, algunos internautas aseguraron que intenta dar lástima de cara a la placa de eliminación, mientras que otros se mostraron horrorizados por el aborto a los tres meses de gestación. Lo cierto es que esta confesión podría sumar votos negativos a la participante, quien es la favorita para irse este domingo.