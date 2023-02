Germán Philippens vuelve a Mendoza con su primer disco solista

El músico mendocino Ger Philippens, radicado en España, regresa a Mendoza para presentar su primer material como solista. La intención del compositor es regresar a su tierra natal que lo vio crecer como profesional. El concierto tendrá algunas que otras sorpresas que se irán confirmando con el pasar del tiempo. El show será este sábado a las 20 en el Club Pedro Molina de Guaymallén (Matienzo 2073).

El músico, frontman de la recordada banda de heavy metal Arcángel, se refirió a su nuevo trabajo discográfico expresando: “Momentum, es un disco que comenzó a gestarse en plena pandemia, pero sus primeras maquetas vieron la luz en diciembre del 2018, período en el cual grabé las tres primeras canciones. Este material se registró en Concepción de Chile en el primer estudio de grabación autosustentable de Latinoamérica, propiedad de Mauro Carrizo. En la producción tuve la suerte de trabajar con Ángelo Mesina y Claudio Lavin. De esta manera empezó la idea de tener un disco solista que fue grabado en tres países: Chile, Argentina y España”. “Posteriormente, surgió la posibilidad de presentarlo en vivo, así que armé la banda y salimos a mostrarlo al mundo”, agregó.

Ger nos comentó sobre su carrera en solitario y su futuro artístico: “Mi trabajo como solista comenzó con este disco, ya que mis antecedentes musicales se remontan a la banda mendocina Arcángel, de la cual fui cantante y guitarrista. Con Arcángel tocamos en varios escenarios y de esa manera ganamos mucha experiencia a base de errores. Esta nueva etapa la encaré desde España lejos de mi tierra y la idea es no repetir viejas fórmulas, ya que quiero mantenerme fresco musicalmente. El desempeño como solista me da la libertad de tocar en muchos lugares y con diferentes músicos de primer nivel, lo cual me tiene muy entusiasmado y a la vez me exige para estar a la altura de las circunstancias.

El músico expresó sus sentimientos sobre el show de Mendoza: “El volver a tocar a mi provincia me genera sentimientos muy intensos ya que crecí en Cuyo, una región con aromas, vientos y lluvias muy propias de esa zona. Ese lugar me hizo la persona que soy, hace cuatro años que no regreso y tengo muchas ganas de tocar y mostrar el disco en mi tierra. Y como decía Tejada Gomez: “Regresar y cantar tonada” concluyó Ger Philippens.

Las entradas tienen un valor de $1200 anticipadas y $1500 en taquilla. Las mismas se pueden conseguir en Mohicano Roquerías (calle San Martín 1233, Galería Caracol, Ciudad de Mendoza) o bien a través de este link.

Escucha Momentum completo en este link.