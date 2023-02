Alfa de Gran Hermano reveló qué programa quiere conducir

Ama las cámaras, una pulsión interna poderosa lo impulsa a buscar ser el centro de atención. La fascinación por la farándula se le despertó en la niñez y siempre intentó meterse en ese mundo, a toda costa y a cualquier precio. Alfa consiguió su objetivo: ser famoso.

El más longevo de los participantes de Gran Hermano no pasó desapercibido por la casa, todo lo contrario, ya que se convirtió en el personaje más polémico, el más odiado por sus compañeros, el que ejecutó un dominio a base de autoritarismo y confabulaciones.

Walter Santiago ya inscribió su nombre en el firmamento de la visibilidad pública, porque logró que una inmensa mayoría del país supiera quién es, sin mediar en los recursos, en los modos, en sus comportamientos erráticos, rayanos a lo soez y lo invasivo.

A pesar de la eliminación reciente, el sexagenario se relame de emoción por este presente, que se caracteriza por una rotation interminable por la televisión, en todo tipo de programa al que lo invita y a los que acude para saciar su hambre de exposición.

En una presencia en el ciclo de Georgina Barbarossa, que se emite todas las mañanas por Telefe con mucho éxito, Alfa abordó un tema muy personal, que refiere a su mayor sueño de acá en más y su anhelo de incursionar a fondo en los medios de comunicación.

Ante la pregunta del panel sobre qué le gustaría llevar a cabo en la industria en el futuro inmediato, Alfa reveló el programa que tiene pensado en su mente: "Yo me veo haciendo cualquier cosa que me haga feliz, y cocinar me gusta".

Cómo es el programa que quiere conducir Alfa

Y profundizó en el tipo de contenidos que ostentaría ese ciclo, que parece que ya planificó durante años y sostuvo: "En un momento soñé con tener un programa de cocina, automovilismo y moda”. Frente a lo cual Roberto Funes Ugarte bromeó: “Y se iba a llamar cocinando con aceite".