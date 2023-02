La insólita confesión de Alfa vinculada a Susana Giménez: "Yo inventé..."

Gran Hermano 2022 comienza a transitar momentos definitorios. Con tan solo siete participantes en el certamen, el exitoso reality de Telefe ya se acerca a la esperada final.

El pasado domingo, Alfa se transformó en el nuevo expulsado de la casa más famosa del país. Y como es habitual luego de cada eliminación, el lunes por la noche se produjo el esperado mano a mano con Santiago del Moro y con el resto del panel de especialistas.

Durante su participación en el juego, Alfa contó infinidades de anécdotas relacionadas a diversas figuras del mundo del espectáculo. Consultado sobre esas relaciones, el exparticipante fue por más y reveló su relación con Susana Giménez y que fue él quien inventó el "Hola, Susana".

Todo comenzó cuando Laura Ubfal le consultó: "¿Todas las chicas que dijiste que salieron con vos eran joda? Porque salieron a desmentirte. Laura Fidalgo, Adriana Mendoza, hermana de Flavio, Georgina Barbarossa, Moria Casán. Todas dijeron que no".

"Yo nunca dije que salí con Moria Casán o Georgina Barbarossa", se defendió Alfa, aclarando que a la conductora la conoció en una clase de teatro y que a la One la cruzó en la calle.

"También conté que yo inventé el ‘Hola Susana’ porque cuando tenía diez años la llamaba por teléfono a Susana Giménez", respondió a pura ironía.

"Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Caballero. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí'. Y le pedía ‘haceme shock’".

"Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo ‘vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí y no la llamé más", agregó.

Años más tarde, coincidió con la diva en una fiesta. "Ella cumple un día después que yo. Cuando cumplí los 18 la encontré en el festejo en un restaurante de Mar del Plata y le dije que yo era el que la llamaba por teléfono cuando era chiquito. Me miró y me dijo ‘¡Eras vos!’. Y se mató de risa".