Rating: la cifra récord que alcanzó la visita de Alfa al Debate de Gran Hermano

El domingo pasado, Alfa se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano. Como era de esperarse, uno de los participantes más polémicos de esta edición generó gran repercusión con su salida de la casa más famosa del mundo, algo que se vio reflejado en el rating que consiguió con su presencia el Debate de Gran Hermano.

El programa que conduce Santiago del Moro los lunes, donde tienen como invitado al último eliminado del reality, arrancó con unos 22 puntos de rating que le dejó el nuevo reality The Challenge Argentina, y tuvo picos de 28, según la cuenta Plus Rating.

En tanto, la competencia directa, Los 8 escalones (El Trece), se tuvo que conformar con picos de 9 puntos. Tras el éxito obtenido, la producción informó que Alfa estará este martes de nuevo en el piso.

Sin lugar a dudas fue uno de los participantes que más polarizó la opinión pública. Y como es habitual luego de cada expulsión, el lunes por la noche se produjo el esperado mano a mano con Santiago del Moro y con el resto del panel de especialistas.

"¿Por qué creés que estás hoy acá?", le preguntó el conductor. "Porque es un juego, y podés ganar o perder. Y la gente eligió que yo me fuera, por varias cosas que pasaron en las últimas semanas. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron". En esa instancia, Walter explicó el motivo por el que considera que fue eliminado: "Quizá me equivoqué en algunas actitudes, como por ejemplo haber enfrentado a Romina, pero no soy de guardarme las cosas, y hubo cosas que me dolieron, pero me dolieron por el juego, y no tengo nada personal. Esto es un juego, y Romina jugó mejor".