Marina Borensztein consiguió la foto con el galán que siempre soñó

Estar dentro del mundo del espectáculo permite que se tenga acceso a lugares soñados y que no son fáciles de llegar para el común de la gente. En esa posibilidad, a veces se pueden cumplir algunos sueños.



Ese fue el caso de Marina Borensztein, quien en un emotivo y nostálgico posteo en Instagram, compartió sus sensaciones sobre un momento que, según contó, ocupó buena parte de sus sueños durante su adolescencia y juventud.



En el marco de la décimo tercera gala solidaria Starlite, que se realiza en Marbella y que organizan íntegramente por el actor Antonio Banderas y la filántropa Sandra García – Sanjuán, Marina Borensztein pudo cumplir un sueño, acompañada por su marido, Oscar Martínez.

Marina Borensztein.



En el evento, realizado en el auditorio La Cantera de Nagüeles, Marina pudo conocer al prestigioso actor Richard Gere. Lógicamente, al haber sido un anhelo de toda su vida, no disimuló para nada su felicidad frente a la cámara.



De esta manera, Marina Borensztein utilizó su cuenta de Instagram para expresar todas sus emociones por haber podido conocer al actor que más admiró y al que ella, dice, buscaba en cada varón.



“Toda mi adolescencia buscando varones que se le parecieran. Toda mi adolescencia soñando con él. Toda mi adolescencia mirando sus fotos en la pared de mi habitación”, comenzó el posteo la hija de Tato Bores.

Marina Borensztein y Richard Gere. Foto: Instagram.



“Las noches que me dormí mirándolo, fantaseando que me llevaba en upa como a Debra Wigner en el final de Reto al destino. Mi amiga Marina me dijo: ‘Soñaste toda tu vida con este momento. Los sueños se hacen realidad’”, agregó Marina Borensztein.



“Yo siempre le decía que un día lo iba a conocer. La vida te da sorpresas y Oscar le pidió una foto para mí. Fue una noche mágica repleta de ‘14’. ¡Nunca dejes de soñar y en muchos colores”, cerró la esposa de Oscar Martínez.