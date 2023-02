Cuándo y por qué Marina Borensztein se enamoró de Óscar Martínez

Sin duda, si hay una historia de amor conmovedora y que le da la razón a aquellos que hablan de “destino” en lugar de casualidades ante determinadas situaciones de la vida, ésa es la de Oscar Martínez y Marina Borensztein, la hija de Tato Bores.



En agosto de 2006 se conocieron, increíblemente, en la Plazoleta Tato Bores, en el Parque 3 de Febrero, como si fuera un guiño del destino o una especie de bendición de su padre. En esa época, Marina todavía estaba de novia con el actor Alejandro Awada, que también era amigo de Martínez.



Cinco años después de conocerse, se casaron. Y fue Ana María Bovo, amiga íntima de Marina Borensztein, quien contó para los invitados la increíble y de película historia de amor. “Fue en la plazoleta que lleva el nombre de Tato Bores, en el parque Tres de Febrero. Allí, frente al palo borracho que plantaron en honor al capocómico, Oscar y Marina se encontraron por casualidad”, narró.

Oscar Martínez y Marina Borensztein.



“El actor había salido a correr y la actriz, a caminar. Desde ese entonces, comenzaron a intercambiar mails y, finalmente, empezaron a salir. Un año más tarde, se fueron a vivir juntos. Y ahora, cinco años después, llegó el matrimonio”, agregó Bovo en el casamiento.



Al tiempo, fue la propia Marina Borensztein quien contó paso a paso cómo nació el amor entre ellos, justamente en una época en la que ella más lo necesitaba y lo deseaba. “No tenía la pareja que quería. Hacía dos años que me había separado y estaba sola. Recé, me fui a dormir y esa noche soñé que estaba con Oscar y mi hija (Malena, fruto de un matrimonio anterior) en una playa de Río de Janeiro. Estábamos muy felices. Esa mañana me levanté contenta. Yo a él ya lo conocía”, relató.



“En ese entonces, yo vivía frente al Rosedal y salí a la calle decidida a encontrármelo. Caminé, di un par de vueltas y no lo encontré. Ahí, algo me llevó hasta un árbol que plantaron en 1996 en honor a mi papá en la avenida Figueroa Alcorta. Era la primera vez que caminaba hacia el árbol mientras me repetía: ‘Papá, quiero encontrar a Oscar Martínez’. Llegué al árbol, le agradecí por todo y seguí caminando hacia La Pampa”, agregó Marina Borensztein.

Oscar Martínez y Marina Borensztein se casaron en el año 2011.



“Ahí, me di vuelta y a 150 metros aparece Oscar caminando. Yo casi le digo: ‘casate conmigo mañana’. No se dio cuenta de lo que a mí me estaba pasando porque apelé a mi mejor actriz. Nunca fue una casualidad”, contó la hija de Tato Bores.



Ese primer acercamiento, que parecía quedaría allí, todavía tenía reservado un final inesperado y con aún más detalles novelescos, ya que cuando se estaban despidiendo, el Oscar Martínez piso el acelerador. “Enseguida me llamó, tipo película me di vuelta y me tiró el teléfono”, recordó Marina.