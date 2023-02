La conmovedora confesión de Paz Martínez tras su show en Mendoza

Este fin de semana se realizaron los Carnavales de Chacras de Coria, en la plaza General Gerónimo Espejo, que tuvo una impronta ochentosa. En este marco, el destacado cantante Paz Martínez brindó un entretenido show el domingo, que dejó al público boca abierta y un clima nostálgico. En diálogo con MDZ Radio el artista confesó tener un vinculo particular con nuestra provincia y manifestó su alegría por la respuesta del público a su show.

"El cariño de la gente lo tuve desde el primer momento. Anoche fue maravilloso, el público fue increíble. El romance es inalterable", contó entusiasmado.

El cantante de "Amor pirata", con más de 40 años de trayectoria, señaló que su vinculo con Mendoza es muy particular: "Desde la primera vez que vine dije 'guau'. Es una cosa que no puedo explicar. La verdad es que en todos lados me tratan muy bien, estuvimos en el Festival Villa María, y también estuvo increíble. Me sigue sorprendiendo y lo disfruto".

"Anoche fue una cosa mágica, cuando encendieron los miles de celulares. Fue una cosa tremenda. Ahora la gente se expresa y participa en el show. Probablemente mi romance siga inalterable, porque yo nunca cambié. Tengo muy claro que la vida va pasando y que cuando empecé hace 40 años era un un tipo que tenía una muy buena imagen, que empezaba a escribir y que le cantaba al amor. Pero ha pasado el tiempo y ese tipo ahora ya es abuelo, y no tengo miedo de decirlo", expresó.

El reconocido artista recordó sus orígenes y contó que viene de una familia "muy humilde, unida, y con mucho amor". "Mi viejo era gráfico y mi mamá era maestra, de ella heredé la cosa musical. Mi papá me marcó el camino cuando me regaló a los 14 años una guitarra. Toda la gente me conoce tocando el piano, pero en realidad mi instrumento es la guitarra. Aunque en estos últimos tiempos no estoy tocando ninguno de los dos arriba del escenario, porque la banda suena increíble", cerró.