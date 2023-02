Cómo está hoy Patricia Sarán, la modelo de los 80 que tuvo un romance con Arjona y con Luis Miguel

Cuando se menciona el nombre de Patricia Sarán, los más veteranos recordarán inmediatamente la sensual publicidad del jean Jordache, que se grabó en un simple ascenso y que dejó sin aliento a todos. Hoy, a los 61 años, sabe que se la recuerda por aquel video, pero lejos está de verlo como algo negativo.



“Cuando salió la publicidad del jean Jordache del ascenso yo ya trabajaba con Gerardo Sofovich desde hacía dos años en la tele. Lo que pasó es que ahí exploté, pero ya había hecho casi noventa publicidades antes, acá en la Argentina y por el Mundo. De hecho, ese comercial lo produje yo”, recordó Patricia Sarán en charla con La Nación.



La actriz siempre supo resguardar la intimidad de su vida privada. Tanto que nunca sacó provecho de algunos de sus romances más importantes con músicos ultra famosos, como Ricardo Arjona y Luis Miguel. “Tuve muy pocos hombres en mi vida, porque no me veían a mí, sino al envoltorio”, aseguró.



“Hace pocos años se enteraron de que salí con Ricardo Arjona y Luis Miguel, pero yo no lo había notado. Nunca llamé a los fotógrafos para obtener fama. Cuidé mi intimidad. Siempre fui por lo artístico, aunque sé que eso vende”, comentó Patricia Sarán.



“A Arjona lo conocí en Mar del Plata, haciendo teatro con Marta González y Analía Gadé. Me gustaba su música. No conocía su figura, cómo era físicamente. Una vez estaba cenando con mi papá y entró al restaurante. Se acercó, me pidió hablar, no lo reconocí. Me cantó un tema. Le pregunté si él también era fan de Arjona y me respondió: ‘Soy Arjona’. Salimos, pero vi lo que provocaba en las chicas y no seguimos”, agregó.



Asimismo, sobre su affaire con Luis Miguel, reveló: “Fue algo parecido, pero no quiero dar detalles. Una vez estaba en Punta del Este entrenando con Daniel Tangona. Aparecieron unos tipos muy raros, con anteojos oscuros en unas camionetas negras. Daniela se preocupó por mí y se quiso ir. Era Luis Miguel que venía a verme rodeado de guardaespaldas, para mí era natural, no lo magnificaba”.

Patricia Sarán, en la década del 80.



En la actualidad, Patricia Sarán se dedicada a la música y a componer sus propias canciones. “Hoy digo que soy una actriz que canta, no una cantante que actúa. Igual me gusta la no etiqueta”, reconoce. “Me encanta. Me da placer. Compongo con Mariana Molinero, una profesional impresionante. Canto de todo, digo lo que pasa a través de las canciones, que son siempre distintas. Le hice una canción al Potro Rodrigo, que se llama ‘Pura pasión’, como era él”, añade.



Por último, sobre su vínculo con El Potro Rodrigo, Patricia Sarán aseguró que no tuvieron ningún romance, pero que había generado algunos celos en la mujer del cantante cuartetero. “Patricia Pacheco, su mujer, hasta que me conoció creía que yo era la amante y me odiaba. Porque él le hablaba de mí. Después ella vino a casa, me conoció y nos hicimos muy amigas. Podría haber explotado esa amistad y confianza, pero nada que ver, como en su momento hizo Graciela Alfano cuando se acercó él. Pero no es mi forma de ser, recién le hice un tema después de su muerte”, concluyó.

Patricia Sarán. Foto: redes sociales.