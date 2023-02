Qué hacía de su vida Nacho antes de entrar a Gran Hermano

Si bien tuvo un comienzo muy complicado, por haberse integrado al grupo denominado “Los Monitos”, Nacho Castañares logró reubicarse siempre dentro de la casa y hoy, a cuatro meses de haber empezado el juego, es uno de los candidatos a ganar el premio.



Pero, ¿cómo era la vida de Nacho antes de entrar al reality? El joven ya era conocido en las redes sociales, más precisamente en Tik Tok, por sus divertidos videos y por su increíble parecido al actor Franco Masini.



Cuando ingresó a la casa, Nacho armó un grupo con Juan Revertido, Holder y Martina. Los tres salieron en fila en las primeras semanas. Nacho, por su parte, logró permanecer y reacomodarse ante cada salida de sus compañeros más cercanos.

Nacho Castañares.



Hoy, mantiene una relación amorosa con La Tora, con quien va tejiendo alianzas en la recta final del reality. “Soy una persona más mental que emocional. Quiero ganar el juego de Gran Hermano porque soy una persona súper competitiva y lo quiero ganar”, dijo Nacho en su presentación antes de ingresar a la casa.



Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, Nacho trabajaba en una concesionaria de autos, generaba contenido para redes sociales y hacía poco tiempo había dejado de jugar al fútbol. Pero, sin dudas, hubo un hecho que lo marcó para siempre, y fue el fallecimiento de su madre, cinco meses antes de entrar al reality.



“Además de ser la persona más buena que jamás conocí, fuiste la persona que me enseñó todo y me acompañó en cada cosa que quise hacer, siempre con una sonrisa y con esa mirada que te caracterizaba”, escribió Nacho en un emotivo posteo.

Nacho Castañares y su mamá.



“No puedo creer que me esté tocando vivir esto. Me lo imaginé siempre de otra manera y obviamente en un futuro mucho más lejano. Pero si esto va a servir para que estés mejor, bienvenido sea”, agregó el joven nació en España pero que vive en la Argentina desde los 4 años, con su padre y su esposo.



“Siempre vas a ser la mujer que más voy a amar y a la mujer a la cual le voy a dedicar todo lo bueno que me pase de acá en adelante, porque si no fuera por vos, yo no sería como soy. Te amo para siempre, mamá. Que descanses siempre”, concluyó el Nacho en la despedida a su mamá.