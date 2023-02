Por qué no van a convivir más Majo Martino y Locho Loccisano

Cuando parecía que todo marchaba viento en popa en su relación, Majo Martino anunció que está cerca de terminar la convivencia con su novio, Locho Loccisano, de quien se enamoró en su paso por El Hotel de los Famosos.



Si bien ahora están viviendo juntos en Carlos Paz, porque comparten elenco en la obra teatral “El Hostel de los Millones”, la periodista anticipó que, una vez que regresen a Buenos Aires, cada uno vivirá en su departamento.



“El balance de la convivencia es muy bueno, pero somos muy diferentes. Igual tenemos en común lo más importante, que son los valores como personas”, explicó Majo Martino hace unas horas.

Majo Martino y Locho Loccisano ya no vivirán juntos. Foto: Instagram.



“Ahora, en Buenos Aires, la convivencia no sigue, pero no lo digo mal. Esto fue circunstancial, porque fue por laburo y lo estamos re contra disfrutando. Ahora nosotros seguiremos con casas separadas. Locho se tiene que mudar, pero el amor sigue”, agregó la periodista.



“Me siento acompañada, tengo un cómplice, un compañero al que amo y me encanta compartir mi vida con él. Con Locho somos muy distintos, pero nos llevamos bien en la convivencia y en el trabajo”, dijo Majo en referencia a Locho Loccisano hace un tiempo.



“Yo soy muy tranquila, muy relajada, me gusta tomar sol en silencio y él necesita estar haciendo algo constantemente. Es más ansioso”, agregó luego sobre algunas de las razones por las que la convivencia no fue la deseada.

Majo Martino y Locho Loccisano. Foto: Instagram.



Asimismo, Majo Martino también adjudicó esas complicaciones a la forma de alimentarse de cada uno. “En cuanto a la alimentación, tengo que respetar todas las comidas y él hace ayunos intermitentes largos. Tenemos hábitos diferentes, pero nos respetamos”, reveló.



Por último, aclaró que esas pequeñas diferencias en el día a día, propios de la convivencia que todavía mantienen en Carlos Paz no se mezclan con el trabajo. “En la trama de la obra nuestros personajes tienen una historia y nos enamoramos. Si tuvimos algún roce por algo durante el día, en el escenario limamos las asperezas y nos amigamos”, cerró.