El conmovedor cartel que Camilo vio en pleno show y lo emocionó

El cantante colombiano Camilo fue uno de los artistas que participaron del cierre del Festival Internacional de Peñas en Villa María en la noche del pasado jueves.

Horas después de su multitudinario show, compartió en sus redes sociales una imagen muy particular. En ella se ve a una madre entre el público que alza por sobre su cabeza un cartel con un mensaje muy especial dirigido hacia el músico.

Camilo aseguró que esa imagen "lo conmovió. “Nuestro hijo baila tus canciones en el cielo”, decía el texto. “Esta imagen me movió cada fibra del espíritu. Te amo”, escribió el cantante colombiano en la historia que compartió desde su cuenta de Instagram.

Más tarde, en diálogo con la prensa, Camilo se refirió a ese cartel en particular. “Se me pone la piel de gallina, lo más fuerte de esa foto es la sonrisa de esa señorita con su cartel”, contó. “Es una sonrisa de paz, celebrando lo que seguramente quería celebrar con su hijo y no pudo. Ese tipo de cosas me las guardo en el corazón con mucho peso”, cerró.

La historia detrás del cartel que emocionó a Camilo

La autora del cartel se llama Yanina Aranda y tiene una dura historia. En diálogo con el programa televisivo “Seguimos”, la joven relató cuál fue el motivo que la llevó a escribir ese mensaje que le dedicó al marido de Evaluna Montaner y papá de Índigo.

Yanina confesó que ese día no quería ir a ver al cantante porque sentía que volver a escuchar sus canciones iba a ser muy fuerte. Según reflexionó, era “escuchar lo que no fue”.

Evaluna embarazada de Índigo, junto a Camilo.

La joven perdió a su bebé a las 36 semanas y 5 días de gestación. “Pasé todo el embarazo cantándole las canciones de Camilo. Mi bebé se movía escuchándolo y a mí me generaba mucho amor. Su música es preciosa”, relató. Además reflexionó: “Es un proceso muy duro la muerte de un hijo”.

Por eso admitió que tenía “miedo de ir (al recital) y sufrir”. Es que Yanina estaba embarazada de dos meses cuando Camilo y Evaluna confirmaron con su tema Índigo que estaban esperando a su primer hijo.

Finalmente, la joven fue al show y no se arrepintió: “Fui con mi pareja que me apoyó y apenas llegamos me nació escribí ese cartel. Era como una señal del cielo”, explicó en la entrevista.

Sin embargo, la cordobesa sostuvo que la música de Camilo la conectaba con su bebé. Y que, ahora, dejó de ser "un duelo", que llevó todo un proceso superar la pérdida, y que escuchar sus temas ahora pasó a ser "pura alegría".