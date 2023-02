Dónde y de qué vive Patricia Sarán

Estalló con una popularidad inconmensurable con una publicidad, en una época en la que no abundaban los estímulos audiovisuales como ahora. Patricia Sarán se transformó en un ícono, a partir de su belleza, pero construyó su espacio con herramientas.

Lejos de solo brindar su luz propia e innata, la blonda estudió actuación, idiomas, estuvo a punto de recibirse de abogada, vivió en el extranjero y un sinfín de inquietudes más. Patricia participó en películas de renombre, así como en ciclo televisivos inolvidables como Polémica en el bar.

También la rompió en las pasarelas e incluso edificó una amistad muy sincera con Rodrigo, así como siempre se especuló con unos posibles romances con figuras internacionales de la talla de Luis Miguel y Ricardo Arjona. Una mujer variopinta y completa.

En un momento de su carrera en los medios, Patricia pateó el tablero y decidió alejarse de todo. Encontró refugio en el adiestramiento en yoga, se sumergió a esa práctica y también a oficiar de profesora de esa hermosa disciplina espiritual y física.

Respecto a una definición de su eclécticos talentos, la propia Sarán explicó en una entrevista con el diario La Nación: “Fui actriz, conductora, modelo, tapa de revistas y muy espiritual siempre. Mi madre era profesora de yoga, eso lo heredé de ella de toda la vida”.

Para brindar más sustento y detalles de su presente, de esas actividades que la movilizan a los 61 años, Patricia narró con total honestidad: Me gusta meditar, ser solidaria, dar algunos consejos y ayudar a la gente que me escribe, rescatar animales…”.

Otra de las ramas artísticas que la transmutó profundamente es la música, que se trata de su principal ocupación en la actualidad, por eso la propia rubia expresó: “Hoy digo que soy una actriz que canta, no una cantante que actúa. Igual me gusta la no etiqueta”.

Las canciones la sumergen en un universo hermoso, por lo cual se constituyen en su búsqueda diaria. “Me encanta, me da placer, compongo con Mariana Molinero, una profesional impresionante”, admitió la ex modelo. Y en lo relacionado a estilos agregó: “Canto de todo, digo lo que pasa a través de las canciones, que son siempre distintas”.