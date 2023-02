El blooper que se mandó Dominique Metzger en el aire de TN

Con la simpatía que la caracteriza, Dominique Metzger salió airosa al aire luego de protagonizar un insólito blooper en “Nuestra Tarde” en una intervención de Fernando Confessore.



Sucede que la conductora dio paso al informe del clima en los distintos puntos del país, algo completamente habitual para cualquier noticiero informativo de cualquier canal de televisión. Hasta ahí, nada del otro mundo.



El meteorólogo comenzó a hablar del clima en la ciudad de Monte Hermoso, en donde las temperaturas estaban bajas y el ciclo comenzaba a cubrirse de nubes, en clara señal de aproximación de lluvia.



En ese contexto, Confessore le preguntó a Dominique Metzger si quería conocer información de la zona. En ese momento, la conductora fue más sincera que nunca al aire y respondió de manera desopilante.



“No, porque me distraje. ¿Querés que mienta?”, contestó Dominique, ante las carcajadas de periodistas, productores y asistentes de piso presentes en el estudio de TN, ante el momento inesperado.



“No, no. Seguimos con la recorrida entonces”, comentó Confessore, intentando surfear el momento que no por insólito dejó de ser muy divertido al aire junto a la conductora Dominique Metzger.

Dominique Metzger se tomó con humor su blooper.



Por supuesto, en las redes sociales no dejaron pasar el blooper de la conductora. “Dominique somos todos en el secundario cuando la profesora te preguntaba el tema que explicó hace un minuto”, bromeó el usuario.



Ante este comentario en la red social Twitter, Dominique Metzger respondió con el humor que la caracteriza. “Me van a echar o hacer repetir”, remató la conductora, muy divertida y con una risa.