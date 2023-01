Dominique Metzger confesó cuál es el plan de Telenoche para recuperar el rating

El Trece se encuentra en un mar de dudas ante los números negativos que está teniendo con el rating. Es que Telefe lo supera en todas las franjas horarias y esto los llevó a tomar cartas en el asunto. Para ello, la programación comienza a variar y Dominique Metzger reveló cuáles son los planes para revertir esto.

La salida de Diego Leuco y Luciana Geuna colocó a Dominique Metzger como una de las periodistas más importantes de El Trece, ya que ocupará un lugar en el horario nocturno del noticiero junto a Nelson Castro.

Es por eso que desde ese lugar y sabiendo el fuerte desafío que se le viene, habló sobre cómo combatirán en rating: "Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono, me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche”.

"Hay un paso previo que es reconectar, volver a las esencias, que haya un equipo. Nos gusta mucho laburar en equipo, que todos tengan participación. Primero es eso y después vamos por el número", aseguró acerca de cómo buscarán combatir los éxitos de Telefe.

En cuanto al importante lugar que ocupará, Dominique no pudo ocultar su alegría: "Estoy en el lugar que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga un valor".

Además, reveló que Santos Biasatti, una eminencia del periodismo e histórico conductor de ese noticiero, se comunicó con ella: “Me dijo que estaba feliz. Él es una persona que le cuesta transmitir sus emociones, pero lo transmitió tan amorosamente. Me dijo que le daba mucha felicidad y que ha sido una preciosa decisión que han tenido desde el canal, y que nos auguraba lo mejor. Y que se sentía muy orgulloso de mí. Eso me dio mucho orgullo a mí".

Ante el cambio de conductores en Telenoche, fue inevitable que Dominique Metzger hiciera alusión a una pareja histórica como la de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti: “Mónica y César se conocieron en la casa de mamá y papá. Se pusieron de novios ahí. Trabajaron con mi viejo, que fue un poco el precursor de esa dupla. Tanto es así que ponía canciones lentas para que bailaran lentos abrazaditos. Ellos siempre me hablaban, me llamaba cada tanto César y me aconsejaba. Mónica también”, contó.

Respecto a la consulta sobre qué le hubiese dicho Mascetti sobre este paso en su carrera, opinó: “El Gaucho era un tipo muy riguroso en algunas cuestiones, pero muy intuitivo también. Creo que me hubiese dicho que siga mi intuición, mi instinto interno, cosas que me ha dicho siempre. Y que mantenga mi esencia”.