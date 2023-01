Qué le aconsejó Santo Biasatti a Dominique Metzger sobre estar al frente de Telenoche

Luego de la salida de Diego Leuco y Luciana Geuna, Telenoche renovó sus caras con los ingresos de Dominique Metzger y Nelson Castro, quienes ahora ocupan la conducción del noticiero central de El Trece.



Por ese estudio pasaron históricas duplas de conductores, como Mónica y César, como María Laura Santillán y Santo Biasatti. Ahora, llegará el turno de Nelson y Dominique, quien compartió sus sensaciones ante este nuevo desafío.



“Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono, me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé. No tengo un lugar solemne. Jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche”, expresó la conductora.

Dominique Metzger y Nelson Castro en Telenoche.



Al momento de hablar sobre el momento de su carrera en el que la encuentra esta enorme oportunidad de dar un salto, Dominique Metzger valoró el recorrido transitado hasta ahora y aseguró que asume el compromiso con todo el entusiasmo.



“Estoy en el lugar en el que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche supo tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga valor”, comentó Dominique.



En ese sentido, contó se comunicó con ella para aconsejarla Santo Biasatti, que supo conducir Telenoche desde el año 2004 hasta el 2017, completando una era de 17 años al frente del noticiero central del canal.

Dominique Metzger.



“Hoy me llamó Santo Biasatti, a quien amo profundamente. Me dijo que estaba feliz. Él es una persona a la que le cuesta transmitir sus emociones, pero lo transmitió tan amorosamente”, reveló Metzger.



“Me dijo que le daba mucha felicidad y que fue una decisión preciosa la que tuvieron desde el canal, y que nos auguraba lo mejor. Y que se sentía muy orgulloso de mí. Eso me dio mucho orgullo a mí”, agregó la conductora.