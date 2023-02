Cazzu y DJ Mami hicieron bailar a 15000 personas en la Vendimia de Ciudad

La segunda noche de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza cautivó a más de 15000 personas que se hicieron presentes en el Parque Cívico. Con una jornada pensada para la juventud con batalla de gallos, música urbana, la fiesta característica de DJ Mami y el cierre de Cazzu, el parque ubicado al lado de la Casa de Gobierno vibró hasta entrada la medianoche.

Poco a poco los jóvenes y muchas familias fueron acercándose a presenciar la segunda jornada que comenzaba con una batalla de gallos y con el show de Break, el dúo mendocino integrado por Ian y So Notwar. La conducción estuvo a cargo de Nato Esteller y de Marianela Bomprezzi.

Luego llegó la reconocida y exitosa DJ Mami. Ale Flores, creadora de El Club del Sodeado, volvió a su provincia en el marco de este evento en el que copó las bandejas con la música del momento para el delirio y baile de todos los presentes.

Los clásicos de Daddy Yankee y Don Omar cómo así también el reggaeton de Bad Bunny o la cumbia 420 de L-Gante, El Noba y La Joaqui generaron que las piernas se muevan solas y el perreo como única forma de moverse.

Pasadas las 22 llegó el turno de la Jefa del Trap. Con un look total white y acompañada de bailarinas vestidas de manera similar, Cazzu subió a escena y arrancó su show con Jefa, unas de sus canciones más reconocida que es parte del disco Nena Trampa.

Tras Isla Velde una ovación del público emocionó a la cantante que agradeció. “¿Cómo la están pasando? Qué lindo estar acá con ustedes, muchas gracias a la gente que nos invitó. Me pone muy feliz venir porque hacía muchos años no cantaba acá. A darlo todo”, dijo la artista que cantó Visto a las 0:00 y continuó con otro de sus mayores éxitos Mucha Data.

"Me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy Cazzu, nací en Jujuy. Algunas personas dirán ¿qué es esto?, y bueno, señora, es la música de ahora. Qué le vamos a hacer", dijo generando la risa y ovación antes de darle paso a Gatita Ganster, canción que grabó junto a Ñengo Flow.

"Nos ponemos un poco románticos, feliz San Valentín", exclamó para cantar Miedo y luego C14TORCE. Tras cantar Nada le pidió a la gente que cuiden a los niños "porque Cazzu hace muchas cosas y entre esas trap" para cantar la sesión que hizo con Bizarrap generando un pogo en el medio del público lo que siguió con Bounce.

"A mí, Julieta me llamo, me gusta mucho el folclore. Me cantaría una tonadita, pero no me sale tan bien. Les quiero regalar esta canción", dijo Cazzu para darle pie a Piensame, también de su disco Nena Trampa.

Promediando el final del show llegó Toda, canción que comparte con Alex Rose, Lenny Tavárez y Rauw Alejandro, y Loca, colaboración junto a Duki y Khea."Vamos a seguir perreando", dijo y continuó con Maléfica, grabación con Maria Becerra y luego Peli-culeo con De La Ghetto y Randy.

"Una canción más, pero solo si bailan un poquito. ¿Turra? Ustedes se preguntan qué estaba haciendo el día que escribí eso, en quién estás pensando cuando la escribí. No les voy a contar igual sólo quería sembrar la duda. Entonces dice así", para entonar la canción, otro de sus máximos éxitos.

"Quiero pedirles un aplauso para mis gángster y un aplauso para mí banda. Como en todas las despedidas hay que darlo todo", exclamó despidiéndose para cantar Chapiadora y cerrar la noche explosiva con Tumbando el club, colaboración con Neo Pistea.

En un show de poco más de una hora, Cazzu demostró porqué es considerada la Jefa del trap. Es que en ese lapso de tiempo llevó al público por distintos momentos de clímax, desde el reggaeton, al trap y hasta el folclore. Cazzu volvió a Mendoza después de muchos años y juró volver pronto.