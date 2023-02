El drama de salud de Mimi Alvarado en El hotel de los famosos: por qué tuvo un ataque de pánico

A pesar de la búsqueda de entretener al público, así como la persecución de un suculento premio económico, el encierro, voluntario, en un reality implica ciertos riesgos. Así, Mimi Alvarado no pudo evitar caer en las garras de un contratiempo de salud muy sensible.

La pareja de El Tirri padeció un ataque de pánico, al menos por lo que explicó al aire, durante una de las noches de su estadía en el ciclo de eltrece. En plena calma del parque, iluminado por una luna presente y radiante, la caribeña se sintió realmente mal.

Inmediatamente le avisó a sus compañeros de lo que acontecía en su interior, de esa anomalía que se apoderaba de ella y así se produjo una pronta intervención de una médica, que la atendió en el jardín, la revisó, la auscultó y le recomendó un reposo calmo.

Una vez repuesta, Alvarado charló con las cámaras del reality y ahondó en las sensaciones que la abordaron en ese episodio complicado: “Veo al hotel dando vueltas, tengo un mareo terrible. Me está agarrando el ataque de pánico".

Por su parte, Flor Moyano contó su reacción ante la pérdida de tiempo y espacio de su compañera y narró lo que intentó llevar a cabo: "La trato de tranquilizar. Le digo que respire, que todo va a estar bien". En una muestra de empatía y colaboración.

En lo que significa esa atención de sus amigos, Mimi manifestó: "La contención que tuve de mis compañeros me pareció muy linda". Y finalmente aseveró la gravedad de lo que padeció: "Esto (de los ataques de pánico) sólo lo entienden las personas que lo han pasado. Si tú no lo pasaste no lo vas a entender".

Varios de los competidores de El hotel de los famosos la asistieron, se quedaron a su lado y procuraron estar presentes en esa noche tan difícil, por eso la novia de El Tirri valoró: "Yo amo estar sola pero hoy no podía".