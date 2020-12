¡Gran reencuentro! Esta pareja se vuelve a ver después de 3 años

En 2013 él nos cautivó con su humor, luego de que el gran Marcelo Tinelli le diera un espacio en ShowMatch. Su personaje fue creciendo junto con la aprobación de los televidentes, tanto que al año siguiente ya bailaba por un sueño. Toda su historia fue sumando condimentos y el más especial fue una celosa novia dominicana que también se adueñó de la pantalla local.

Estamos hablando de la relación del primo de Marcelo Tinelli, Luciano "El Tirri" Giugno, con Mimi Alvarado. Ella se quedó en Argentina, vive y trabaja en Buenos Aires, pero él está en Los Ángeles desde 2017. Sin embargo, aseguran que siguen estando en pareja e incluso se iban a encontrar la próxima semana en nuestro país, pero por la pandemia El Tirri no pudo volar. Por eso, la espera seguirá y ahora el nuevo plan es verse en República Dominicana a mediados de enero.

Mimi no quiso dar muchos detalles de su relación, porque dijo que muchos no la comprenden y la juzgan. "No pienso igual que todo el mundo, a mí no me importa la gente que opina. Es una pareja de muchos años y que está muy consolidada. Hemos pasado muchas cosas juntos. La base de la relación es la confianza", aseguró.

Sin embargo dijo que su éxito está en no cuestionar nada: “Yo a él no le pregunto si estuvo con un gato o si me puso los cuernos. Él tampoco me pregunta. Ojos que no ven, corazón que no siente". "Adoro a su familia. Siento que ahí está la clave de una relación duradera. Todos nacimos separados y podemos hacer lo que queramos. Hay lealtad y fidelidad“, concluyó Mimi.