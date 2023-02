La foto que Karina Jelinek subió en San Valentín junto a su novia y terminó borrando

El Día de los Enamorados modifica todo en la dinámica diaria de la sociedad, por eso se multiplican a rabiar posteos en las redes sociales para agasajar a las parejas, con mensajes cargados de emotividad y romanticismo. Así, Karina Jelinek también posteó una foto junto a su novia Flor Parise.

Lo llamativo del caso se centró en la inmediata decisión de la mega modelo de eliminar ese registro de su perfil de Instagram. Una acción que despertó el interés y agudizó las investigaciones sobre el motivo que impulsó a la morocha a borrar esa storie.

Claro que la instantánea disponía de algunas particularidades, dado que las dos mujeres se pararon frente a un espejo con sus cuerpos totalmente desnudos, para emanar una sensación de mucha conexión, de extrema confianza y de amor sincero.

A esa postal, Karina le añadió una frase: ““Happy Valentine’s day”. Evidentemente, el tenor de la imagen generó un ruido en Flor, al menos eso se desprende por la explicación que aportó Jelinek a su decisión de quitar el posteo de su cuenta oficial de Instagram.

La morocha no dudó en ahondar en los factores que tallaron en Parise para rogarle que bajara ese contenido de su plataforma digital y por eso aseveró: “Perdón, borré la foto porque ahora le dio vergüenza a ella”. E inmediatamente aclaró: “A mi no me da vergüenza”.

A pesar de esa loable e entendible postura de Flor de arrepentirse de exhibirse al natural, las dos bellas mujeres continúan a pleno con su pareja, esa que nació hace cuatro años y que atravesó diferentes estadíos al iniciar como una amistad hasta la convivencia actual.

Sobre lo que siente por Parise, Karina narró: “Es perfecto en todo sentido. Somos súper compañeras, nos conocemos hace cuatro años y nos volvimos inseparables. Hacemos todo de a dos y cuando nos alejamos un rato ya nos estamos escribiendo”.