Conocé en detalle a cada uno de los 7 participantes de Gran Hermano: edad, profesión y características

Camila Lattanzio: Jugadora nueva. Entró en diciembre de 2022. Se dedica a la música. Cuando entró a la casa admitió que ¨no había visto el programa porque había estado de viaje¨. Sin embargo, muchos ponen en duda sus declaración. Al ingresar, trató de acercarse a Marcos, uno de los jugadores más solidos; no obstante su estrategia no dio frutos y optó por su plan B: Alfa; actualmente ex participante.