Bombazo: por cuántos votos se fue Alfa de la casa de Gran Hermano

Este domingo la casa de Gran Hermano vivió una nueva gala de eliminación, tras una semana a puro conflicto y situaciones tensas, mayormente protagonizadas por Alfa y Romina, un dúo que parecía inseparable pero entraron en pie de guerra a partir de una discusión. La placa de nominados quedó compuesta por ellos dos y La Tora. Todo terminó con la salida de Alfa, quien se fue por un 52.83% de los votos.

En la gala, conducida por Santiago del Moro, estuvieron presentes los familiares, amigos y allegados de los tres nominados finales, tras la sorpresiva salvación de Camila por parte de Julieta, una jugada que dio mucho de qué hablar. Los cómputos parciales indicaron que el primer participante en salvarse de la eliminación fue Lucila, quien rápidamente fue a desarmar su valija. “Quiero agradecer a todos, jamás hay que subestimar a ninguna placa ni al público”, expresó la jugadora que esta semana contó con la menor cantidad de votos de la gente, equivalente a un 5,61%.

De esa manera, el destino de Alfa y Romi quedó en manos de los espectadores y la producción volvió a abrir las votaciones. Luego de anunciar el primer salvado, Gran Hermano llamó al confesionario a ambos, para que puedan hablar sin exponerse frente a sus compañeros. Ante la pregunta sobre “¿Por qué deberías quedarte en la casa?” Walter dijo: “Desde que entré soy el mismo, no soy diplomático, no soy político, no puse a nadie bajo mi mandato. Siempre fui sincero, nunca me escondí detrás de nada. Me di cuenta que hay mucha gente que usa a los demás para llegar a la final”.

Romina, en tanto, expresó: “Dios quiera que la gente me apoye para seguir, sé que es muy difícil porque quedamos pocos y la gente se encariñó con algunos de nosotros. Quiero agradecerles porque me acompañaron en cada placa y espero que en esta también me apoyen para seguir en la casa, que es lo que yo quiero”.

El veredicto del supremo llegó pasada la medianoche y el enfrentamiento entre Alfa y Romina, antes inseparables y ahora enemigos acérrimos, terminó con la salida de Walter Santiago, quien debió tomar su valija y dirigirse hacia la salida, entre los saludos de sus compañeros, aunque solo se mostró realmente cercano con Camila y Marcos. "Cuidate Camila, sos uno contra seis. Es para todos, son uno contra seis, nadie puede cobijar a nadie", expresó.

El vendedor de autos se fue de la casa más famosa del mundo entre estruendos del afuera y comentó "son los peronchos", pero se trató de una manifestación en las cercanías. Santi del Moro reveló en ese momento que el conteo de los votos fue parejo entre ambos jugadores: el resultado final indicó un 47.17% para Romina y un 52.83% para Alfa. Así, la casa se encamina hacia el tramo final, con tan solo siete hermanitos restantes.