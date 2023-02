Qué dice el mensaje que le mandó L-Gante a Wanda Nara por El día de los enamorados

Wanda Nara y L-Gante volvieron a protagonizar un curioso ida y vuelta en redes sociales, cuando todo parecía indicar que la modelo y empresaria se encontraba en camino de suavizar sus cruces con Mauro Icardi en Estambul. Según los rumores, el famoso cantante de cumbia y la ex rubia habían vivido un fugaz affaire en Buenos Aires.

Sucede que Wanda publicó una fotografía de ella misma junto a una cantidad exorbitante de cajas de chocolate, en un posteo que publicita el Día de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero. Junto a la publicación, la famosa dejó asentada públicamente una curiosa postura sobre la celebración que honra el amor y la amistad: “No necesitamos un amor para que nos regale chocolate en San Valentín!”, escribió, junto a algunos emojis.

La publicación en su perfil de Instagram cosechó miles de reacciones y comentarios, pero lo que llamó la atención de los fanáticos fue el picante comentario de la ex pareja de Tamara Báez: “Me agarraste”, le contestó L-Gante.

La respuesta, un curioso intento de marcar el territorio, obtuvo cientos de likes, risas y festejos pero también despertó algunas reacciones negativas de los seguidores de Nara: “Cuando Wanda está acá, no le ponés ni un emoji de corazón, pero cuando se va con Mauro le cagás la existencia… en fin, la histeriqueada”, escribió una usuaria.

Otros fanáticos se mostraron confusos por el comentario, sin entender muy bien la relación entre ambos famosos. Un último grupo, apuntó con dardos filosos contra el cantante de música popular: “Qué denso y pesado eres. No sé ni quién eres pero le escribes y le escribes. Pesado”; “En lugar de romperle las pelotas a Wanda cada vez que intenta reconstruir su familia, ve a fumar marihuana” y “Te va agarrar Maurito a vos... te va a meter adentro del arco con pelota y todo”, fueron algunas de las respuestas.

“Su comentario es nefasto... si ella no borra ni nada por algo será. ¿No les parece?”, se preguntó una fanática. En tal sentido, no es el primer intercambio de estas características que mantienen Nara y Elián Valenzuela (el verdadero nombre del intérprete). Cuando la modelo sorprendió con su radical cambio de look y volvió a lucir color natural de cabello, consultó en redes: “¿Qué hacemos con esta morocha? ¿Digo con este morocho? ¿Se queda? ¿O se va?”.

En los miles de comentarios que halagaron la nueva imagen de Wanda, destacó la corta pero curiosa respuesta del cantante de cumbia 420, quien le sugirió: “Decile que se quede”. Momentos después, la interacción continuó con la ex blonda diciendo: “Me quedo, me quedo, me quedé”.

Cabe destacar que la celebrity argentina ya negó de forma categórica el supuesto romance, pese a las constantes muestras de cariño entre ambos que llaman la atención de los fanáticos y los comentarios de Mauro Icardi en contra de L-Gante. “Nada que ver, es súper amigo y tenemos una muy buena relación”, explicó la empresaria y agregó que no le gustaría “volver a enamorarse”, ya que estuvo muchos años casada y prefiere estar sola.