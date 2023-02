Cuándo y dónde se casará Nicole Neumann con Manu Urcera

Falta cada vez menos para que Nicole Neumann y su pareja, Manu Urcera, pasen por el registro civil y le den un marco de legalidad a su amor con el casamiento que ya comienza a prepararse.



En Intrusos, la panelista Maite Peñoñori habló de los detalles que se van conociendo en estos días sobre el día que tanto están esperando la modelo y el piloto y adelantó cuándo sería, con una fecha aproximada.



“La fecha estimativa sería el 8 de diciembre”, comentó la periodista que trabaja en el programa que conduce Flor de la V en la pantalla de América. Allí, también anticipó cuestiones referidas a posibles lugares y el estilo de la ceremonia.

Nicole Neumann y Manu Urcera.



“Tienen muchas ganas de que sea en el sur, Bariloche, Villa La Angostura o Neuquén. Quieren que tenga la onda de lo que se vio en el compromiso, esa onda country, muy indie, muy boho, quieren que vaya por ahí”, detalló Maite Peñoñori.



Asimismo, la panelista de Intrusos agregó que Nicole Neumann y Manu Urcera están buscando wedding planner y hasta adelantó dónde vivirá la pareja una vez que se casen. “Están construyendo una casa en Nordelta”, contó.



Nicole Neumann se muestra muy feliz con su compromiso con Manu Urcera, pero hay alguien quien no dejar ver tanto entusiasmo con el evento que se aproxima: su hija mayor, Indiana, quien no tendría la mejor relación con el piloto.

Nicole Neumann y Manu Urcera se casarían a fin de año.



“No tengo nada para decir. Se dijeron muchas cosas y ninguna es cierta. No me hago eco de eso. Se dicen muchas mentiras y yo ya me divierto. Ustedes saben que hace mucho vengo resguardando la intimidad de mis hijas”, aclaró Nicole.



Por último, se refirió a la versión que indicaba que no le permitió a Indiana irse de vacaciones a Punta Cana con Fabián Cubero y Micaela Viciconte, en una especie de “desquite” por no haber querido viajar con ella y su pareja. “Son todas mentiras. Yo no estoy para la guerra y todo lo que hago es para sumar. Jamás le complicaría ninguna situación a mis hijas”, sostuvo.