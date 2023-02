Peter Lanzani celebra el premio Goya que ganó Argentina, 1985 y aclara si trabajará para Marvel

Peter Lanzani recibió este sábado en Sevilla el importante galardón en los premios Goya que ganó Argentina, 1985 al consagrarse como mejor película iberoamericana. En pleno festejo por el nuevo reconocimiento al film nacional que está en carrera por el Oscar, el actor se refirió a los méritos de esta producción dirigida por Santiago Mitre y despejó versiones sobre una futura incursión en el mundo de Marvel.

En la previa de la entrega de los premios Goya, Peter Lanzani habló sobre su experiencia durante el rodaje de Argentina, 1985. “Fue un muy buen clima de laburo. Lo disfrutamos. Santiago (Mitre) es un director muy presente, muy claro en lo que quiere y en lo que no, que muchas veces es más importante todavía. La cabeza de cada director es un mundo y, la verdad, que me haya dado la posibilidad de entrar de alguna manera al suyo para mí fue espectacular. Me enseñó muchísimo tanto en lo profesional como en lo humano”.

El posteo que compartió Peter Lanzani en la previa de la entrega de los premios Goya.

En tanto que sobre su compañero en la dupla protagónica de Argentina, 1985, Peter Lanzani expresó: “Ricardo (Darín) es una hermosa persona. Más allá de lo que aprendí profesionalmente de él, porque es un tipo muy generoso, fue muy cálido conmigo, y eso se lo voy a agradecer toda la vida. La película cuenta con un elenco muy grande; la historia es muy coral y todos los personajes son sumamente relevantes, tanto para la trama en sí como para la narración de la historia que se quiere retratar".

Durante la charla con los periodistas que cubrieron los premios Goya, los comunicadores reconocieron que en España tienen cierta envida por el hecho de que nuestro país haya juzgado a los responsables de la ditadura y ellos no hayan podido hacer lo mismo con el franquismo. “Es cierto. Tienen todavía que sanar un poco esa herida. Y ojalá sea pronto”, enfatizó al respecto el artista.

Finalmente, cuando el preguntaron a Peter Lanzani si había planeado hablar con Victoria Alonso, parte importante en el área de posproducción, efectos y animación de los estudios de Marvel, de cara a un posible desembarco del actor argentino en el universo de los superhéroes, el artista se encargó de remarcar con sorpresa: “¡No! ¡Estoy lejísimo de eso!”.