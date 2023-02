María Becerra sufrió una fuerte descompensación luego de un show y debió ser asistida detrás de escena

María Becerra fue una de las figuras de la Fiesta Nacional de la Corvina en Formosa, y la popular artista brindó un gran show en la provincia norteña que culminó con un inconveniente cuando la cantante sufrió una fuerte descompensación.

La performance de María Becerra se desarrolló bajo la ovación de un público que coreó algunos de sus mayores éxitos. Sin embargo, cuando la joven bajó del escenario se descompensó y debió ser asistida tras bambalinas. Su malestar tuvo que ver con las altas temparaturas en Formosa, y el pico de calor afectó la salud de la intérprete de "Automático".

Desde sus historias de Instagram, Becerra comentó qué fue lo que realmente pasó, y acompañó sus palabras con fotos ilustrativas del mal momento que atravesó.

“Ayer bajé del show y me bajó la presión a 6.4 jajajaja, casi palmo. La doctora me dijo que el calor formoseño me destruyó”, contó María Becerra junto a una postal en la que se la ve recostada con sus piernas en alto junto al personal médico.

Acto seguido, María Becerra publicó una selfe en la que se mostró con una toalla sobre la frente. “Ya con un poco más de presión, José (Levy, su mánager) me revivía con paños fríos”.

Finalmente, y poniéndole un poco de humor al mal trago, María Becerra compartió otra historia en la que escribió: “Y con esta cara es cuento que estuvo increíble el show de ayer”.