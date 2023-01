La condición con la que María Becerra debe lidiar desde pequeña

María Becerra es una de las tantas figuras que ya pasaron por Caja Negra, el ciclo de entrevistas que encabeza Julio Leiva. Durante su visita al programa reveló muchas cosas de su vida privada, entre ellas que padece déficit de atención. Esto lo tiene desde que es chica y, según sus palabras, influye en cómo es su personalidad en la actualidad.

María Becerra confesó que padece déficit de atención

María Becerra es famosa por ser una de las artistas argentinas más importantes de la actualidad y también por tener una historia de vida marcada por los duros momentos y por la constante superación personal. En varias oportunidades reveló que sufrió bullying durante mucho tiempo en su infancia, sobre todo durante un año de lo que fue su cursada en una escuela técnica.

María Becerra, "La nena de Argentina". Foto: Instagram @mariabecerra

Acerca de su etapa escolar, también confesó que le resultó difícil ya que desde chica padece del déficit de atención. De visita en el ciclo Caja Negra, expresó que en colegio le costaba mucho y agregó que “a los que tenemos esto nos suelen tratar de burros, de que no prestamos atención, que bol…”.

“A mí mamá la llamaban todo el tiempo por esto cuando, en realidad, yo me esforzaba mucho. Y era una frustración muy grande no poder enfocarse. No podía estudiar, no retengo cosas, tengo memoria muy corta”, indicó sobre su condición.

María Becerra: esto es lo que dijo acerca del déficit de atención que padece

Además de contar cómo fue su infancia con el déficit de atención, la referente del género urbano explicó cómo el mismo condiciona su personalidad en el presente. “Tengo problemas de atención, entonces me cuesta mucho enfocar mi atención en muchas cosas sin explotar, sin que me agarre un ataque de ponerme a llorar, por sentirme inútil”, dijo en diálogo con Julio Leiva. También manifestó que es “habladora” y que esto la ayuda a disimular su déficit, para “compensar” el “no saber qué decir y perder la atención todo el tiempo”.

“Te cuesta enfocarte en ciertas cosas, te cuesta explicarte”, dijo, y puso un ejemplo para ayudar a comprender lo que le pasa. “Vos me hacés una pregunta y, mientras te la respondo, hay un momento en que me olvidé de lo que me habías preguntado. Y me voy volando en palabras para compensarlo”.

Para finalizar, la cantante de 22 años dio a entender que esto también la afecta en lo profesional, ya que a veces le promete cosas a su representante y luego se olvida. “Lo debería tratar, pero no lo hago. No estoy yendo al psicólogo”, expresó María Becerra a mediados de 2020, cuando brindó esa entrevista.